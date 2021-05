Trabajadores del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) se concentraron ayer frente a la entrada del centro para reclamar el cese de la Dirección de Enfermería por la “constante desorganización e improvisación” a la hora de realizar contrataciones, modificar libranzas fijadas “con solo unas horas de antelación” y por la falta de personal de enfermería “en la toma de decisiones”. “Llevamos tiempo con problemas, pero con la pandemia la situación se agudizó”, señalaba ayer la presidenta de la Comisión de Centro, Lucía Peón.

La Comisión ya pidió por escrito el cese de la actual Dirección de Enfermería en enero de 2020 y también a principios de este año. “Pero no solo no hubo cambios sino que ni tuvimos una respuesta”, sostiene Peón, quien reconoce que “la gota que colmó el vaso” fue que hace solo una semana “se empezaron a denegar libranzas adeudadas, en ocasiones con solo dos horas de antelación”. “La gente está muy cansada tras un año de pandemia y no puede ser que denieguen libranzas alegando que no hay enfermeras, porque el personal no desaparece de una semana para otra”, señalaba Peón, quien critica también la “desorganización” a la hora de contratar. “Se hace a última hora y sin previsión. Se siguen con contratos por días cuando hay bajas que podrían permitir contratos de más duración y estabilidad”, sostiene.

Desde la gerencia aseguran que comparten “plenamente” la necesidad de descanso del personal tras “un año de gran volumen de trabajo” y sostienen que se intentará “mejorar la gestión de los permisos” aunque reconocen que hay que intentar ajustar este derecho de los trabajadores con la aceleración de la campaña de vacunación, la realización de cribados o retomar la actividad demorada durante lo peor de la pandemia. Además, se compromete a “fomentar una mayor participación de los sindicatos que integran la junta de personal”.