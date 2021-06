El Supremo establece en una sentencia que para que se cometa delito de violación no se requiere que la penetración sea total y que basta para una condena por el mismo el acceso a la zona interna sexual femenina por leve que sea. Este fallo anula la sentencia dictada por un tribunal de Aragón contra un hombre, condenado a tres años al no considerarse violación porque no se demostró que introdujese los dedos en la vagina de la víctima. El Supremo sube la pena a 7 años.