La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha constatado la administración generalizada de antibióticos en pacientes con COVID pese a que están destinados a combatir infecciones bacterianas, no virales, por lo que advierten de que su uso no está justificado y tampoco exento de riesgos. Según un estudio de la entidad, publicado ayer y que analiza el uso de antibióticos en 13.932 pacientes ingresados en España por coronavirus, el 34% de los enfermos recibieron antibioterapia de manera inadecuada, “lo que les expuso a complicaciones pese a no obtener ningún beneficio del tratamiento”.

De los 13.932 pacientes analizados e incluidos en el Registro-SEMI, 3.047 (22%) no recibieron antibióticos, 6.116 (44%) tuvieron una prescripción adecuada y a 4.769 (34%) les fueron administrados antibióticos de manera inadecuada. El uso de estos fármacos estaría indicado en el caso de coinfecciones (vírica y bacteriana) pero estas son raras y representan solamente entre un 8 y 12% de los casos.

Los 25 internistas que han participado en el estudio subrayan el cambio observado en el uso de antibióticos a medida que avanzaba la pandemia y la investigación científica. En la primera fase de la crisis sanitaria, entre febrero y marzo de 2020, se utilizaron antibióticos en el 79,5% de los casos, porcentaje que bajó al 71% desde marzo.

En el estudio, los especialistas de Medicina Interna han concluido que resulta “crucial definir criterios para el uso de antibióticos en pacientes con coronavirus e identificar a aquellos que sí los requieren” ya que un uso extendido expone a los enfermos a complicaciones innecesarias.