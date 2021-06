Sanidad informa este martes de 60 nuevos contagios de coronavirus en Galicia en las últimas 24 horas, 18 de ellos en el área sanitaria de A Coruña y Cee, el menor dato de positivos en seis días, lo que supone que el distrito coruñés se anota menos de un tercio del total de nuevos contagios en la comunidad gallega, dato que supone para el área coruñesa un mejor balance diario que el notificado este lunes, cuando el distrito coruñés acaparaba seis de cada diez nuevos casos gallegos de COVID. El peso del área coruñesa sobre el total de contagios de COVID en Galicia ha caído a la mitad en el balance diario, pues ayer A Coruña-Cee acaparaba más del 60% de los positivos en la comunidad gallega y hoy representa el 30%. Cae también la positividad en el área coruñesa, pues este lunes Sanidade informaba de 34 positivos entre 870 pruebas PCR, con una positividad superior al 9%, mientras que hoy notifica 18 PCR positivas entre las 915 realizadas en las últimas 24 horas, con una positividad inferior al 1,97%, ya por debajo del umbral del 5% que fija la OMS como nivel de control de la epidemia.

Galicia, con 82 altas y 60 nuevos contagios, baja hoy a 1.379 casos activos (-22) tras otra jornada -la tercera consecutiva- sin fallecidos con coronavirus. Baja también la ocupación de camas en los hospitales gallegos por pacientes con COVID, pues ayer Sanidade notificaba 69 enfermos ingresados y hoy hay 67 pacientes hospitalizados, 15 en UCI (-3).

El área sanitaria de A Coruña y Cee, con solo 14 altas en la última jornada y 18 nuevos contagios, registra otro leve repunte -van seis días al alza- y sube a 384 casos activos (+4). Sube además la presión hospitalaria por el COVID, con 26 enfermos ingresados, dos más que ayer. Hay 4 pacientes en la UCI (=) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), centro que también atiende a 21 enfermos con coronavirus en planta (+2), y en el hospital de Cee permanece hospitalizado un paciente con COVID en planta. Hay además 358 personas con COVID en sus domicilios. El distrito coruñés iniciaba junio con 16 enfermos hospitalizados y el día 8 alcanzó su cifra más baja de ingresados este año, con 13 hospitalizados, pero en los últimos siete días esta cifra se ha duplicado hasta llegar a los 26 de hoy.

La de A Coruña y Cee no es la única demarcación donde hoy suben los casos activos. De hecho, este martes son más las áreas sanitarias donde se dan leves repuntes de las cifras globales de contagiados que aquellas donde este dato disminuye. Vigo es tras A Coruña el área con más casos activos, hoy 292 (-13) y notifica 7 positivos. Lugo baja a 188 contagiados (-11) tras un día con 7 nuevos infectados. Ourense registra 11 positivos y sube a 149 (+4), situándose así por delante de Santiago, que baja a 146 casos activos (-10) con solo 3 positivos en las últimas 24 horas. Pontevedra informa de 128 casos activos (+1) tras una jornada con 9 positivos. Y Ferrol es por ahora la única demarcación por debajo del centenar de casos activos, aunque hoy sube a 92(+3) tras notificar 5 PCR positivas.

Hasta ahora en Galicia se han contagiado del coronavirus SARS-CoV-2 un total de 128.042 personas de las que 124.258 ya recibieron el alta y 1.379 están ahora atravesando la infección por SARS-CoV-2. La pandemia se ha cobrado la vida de 2.430 personas en la comunidad gallega. En el área de A Coruña y Cee se han infectado desde el inicio de la epidemia un total de 30.719 ciudadanos de los que 29.756 se han curado y 384 están ahora en fase activa del coronavirus. En la demarcación coruñesa han fallecido 594 personas con COVID.

HOY, COMITÉ CLÍNICO

El comité clínico que asesora a la Consellería de Sanidade en el seguimiento y la gestión de la pandemia de coronavirus se reúne hoy con varios asuntos sobre la mesa. El conselleiro, Julio García Comesaña, ya avanzó que aunque el Gobierno gallego es favorable a relajar el uso de la mascarilla en espacios exteriores y dentro de unas premisas, esta cuestión está sujeta a regulación estatal, por lo que la Xunta no puede modificar la actual normativa al respecto del uso de la protección facial. Lo que sí baraja Sanidade y hoy se debatirá en el comité de expertos es la ampliación del aforo en interiores para más actividades que la hostelería. La propuesta en estudio en Galicia pasa por ampliar el tope de un máximo de 15 personas en exteriores —que ya se aplica en la hostelería— a otras actividades. Por el momento, lo que no está previsto es señalar el fin de las mascarillas en exteriores, una medida que los miembros del comité prevén para más adelante, cuando el proceso de vacunación haya avanzado lo suficiente. “Les queda poco tiempo, pero aún tenemos que mantenerlas”, indicó ayer Comesaña que recordó que la semana pasada se “dio un salto importante” al aumentar los grupos en hostelería a 15 personas en exteriores. Con ello, ahora se revisa toda la normativa para que haya “un criterio homogéneo” y que las actividades en que haya que seguir fijando este máximo por grupo se establezca así en el diario oficial. “El límite de 15 se extenderá a todas las actividades donde tenga sentido”, señaló.

VACUNACIÓN Y MASCARILLAS

La Comisión de Salud Pública abordará esta tarde una propuesta de actuación sobre la vacunación de las personas que se trasladen a otra comunidad temporalmente por sus vacaciones así como la relajación del uso de la mascarilla en espacios exteriores y bajo ciertas condiciones. El órgano formado por los directores generales del Ministerio de Sanidad y las comunidades ya debatió la semana pasada el asunto de la vacunación a turistas y decidió darse otra semana para concluir una propuesta de actuación.

Son varias las comunidades, entre ellas Galicia, que se han mostrado favorables a vacunar a su población flotante durante el verano, es decir, a personas que durante sus vacaciones se trasladan de forma temporal a otra comunidad. En general se pide una estrategia coordinada, que tendrá que ser analizada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre todo por la redistribución de las dosis asignadas a cada autonomía en función de sus necesidades durante el período vacacional.

Sobre la mesa de los directores generales también está la desescalada del uso de la mascarilla en espacios exteriores. Según avanzó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se da la "situación adecuada" para dejar de ponérsela en espacios abiertos, un paso que "será pronto", aunque no le puso fecha. El epidemiólogo lleva semanas apuntando a esta posibilidad pero solo "en algunas situaciones, no en todas", e incluso en lugares con altas coberturas vacunales como son las residencias; ayer indicó que la evolución sigue siendo buena pero no en todos los grupos de edad por la falta de inmunización en los más jóvenes.