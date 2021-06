12:08

Elección de vacunas:

"Tratamos de hacer la gestión de las vacunas para ponerlas todas y que no estén más tiempo del necesario en las neveras. Una vez que llegan el primer colectivo al que se la podemos poner, se la ponemos. De 40 años para arriba no distinguimos, si hay una población diana, se la ponemos. También intentamos no mezclar vacunas en el mismo día y en el mismo recinto", explica el conselleiro sobre cómo se establece qué vacunas se ponen a cada colectivo. "Ofrecemos la que tenemos en cada momento", apunta.

"Vamos recibiendo las vacunas de forma semanal. AstraZeneca hay más incertidumbre, pero con las últimas 75.000 que llegaron tenemos vacunas para mayores de 60 años. Vamos vacunando por fecha de puesta de la primera dosis. Ahora hay por delante en torno a 40.000 personas y tenemos vacunas para ponerles".