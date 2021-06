El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido perdón este lunes en Vigo a la juventud gallega por carecer de las vacunas que serían necesarias para vacunarlos cuanto antes a todos, cuestión que depende del Ministerio de Sanidad. "Si podemos o no adelantar las vacunas dependerá del número de vacunas que nos dispense el Ministerio de Sanidad. Ojalá. Nosotros tenemos capacidad para dispensar 100.000 vacunas diarias. Esta semana vamos a vacunar a unas 240.000 personas, si tuviéramos vacunas suficientes estas 240.000 personas quedarían vacunadas entre lunes, martes y la mañana del miércoles", ha dicho el presidente en un acto en el IES Politécnico.

Feijóo ha señalado que si las vacunas llegan, el Sergas vacunará a los estudiantes antes de que comience el curso lectivo, y que de no ser así será porque no hay "vacunas suficientes para poder hacerlo antes". De cómo vayan llegando y de cuándo se podrá vacunar irá informando la Xunta en tiempo y forma pero, entretanto, el presidente ha pedido prudencia "en sus conductas sociales e individuales" a quienes todavía no han sido llamados para recibir su dosis.

El presidente gallego ha señalado que actualmente la media de edad de positivos en Galicia ronda los 35 años y que en las UCI de los hospitales gallegos hay personas de 22 y 25 años. "Por tanto pido que se cuiden, y a pesar de que su capacidad respiratoria y sus órganos vitales son mucho más resistentes que los de los mayores, eso no significa que no puedan contraer la infección", ha recordado Feijóo.

Hoy Galicia baja a 1.250 casos activos de COVID, casi un tercio concentrados en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que hoy sube a 439 afectados. En los hospitales gallegos hay 59 pacientes ingresados con coronavirus, 16 en UCI y el resto en planta. El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) atiende a casi la mitad de los enfermos con COVID en estado crítico, con 7 pacientes en UCI. El área coruñesa acumula más de medio millar de contagios en lo que va del mes de junio y la hospitalización, tras caer a mínimos el 8 de junio con 16 ingresados y solo un paciente en UCI con COVID, ha repuntado de la mano del alza de los casos activos.