El Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer aprobó, como ya se había anunciado, la modificación del real decreto ley que flexibiliza el uso de la mascarilla en exteriores, y que será efectiva desde mañana. “Esta medida deja paso de nuevo a la sonrisa”, festejó la ministra de Sanidad, Carolina Darias. “Nuestra sonrisa volverá a nuestras calles, con distancia de seguridad, pero visibles para todos nosotros”, señaló la ministra.

Darias recordó que hay que llevar siempre una mascarilla “con nosotros aunque no esté puesta” para cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, y resaltó que incumplir su uso en los espacios que recoge el real decreto sigue sujeto a sanción según recoge el artículo 31 de la ley. No cumplir la norma llevará aparejada una multa de 100 euros.“Es un medida que nos pone en las mismas condiciones de los países de nuestro entorno”, señaló Darias.

Sanidad notificó ayer otros 4.500 nuevos positivos y 18 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia repunta hasta los 93 casos.