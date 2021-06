En España, una organización que trabaja en dar apoyo a las víctimas del ciberacoso es Stop! Violencia de Género Digital. Su presidenta es Encarni Iglesias, una mujer que se animó a crear la asociación a raíz de su dura experiencia. “La asociación —explica— nació hace siete años después de haber pasado por un caso personal totalmente traumático, donde me encontré muy sola. Ahora, la mayor parte de la sociedad no es consciente de los delitos digitales, hace siete años no te quiero ni hablar. Bajabas a la comisaría para denunciar que recibías amenazas de muerte a través del WhatsApp y te decían que no usaras WhatsApp o que cambiaras de número de teléfono”, señala.

¿Cuál es la labor que realiza esta organización?

Lo que hacemos en la asociación es un trabajo de acompañamiento y asesoramiento a víctimas que acuden a ti porque saben que les está ocurriendo algo pero no saben el qué. No son conscientes de que lo que les ocurre, de que están siendo víctimas. La sociedad en general y las mujeres solo vemos la violencia de género en caso de que el agresor nos golpee.

Pero, en concreto, ¿cómo acompañan a estas víctimas?

Asesoramos para que pongan denuncias. La Asociación tiene profesionales de todo tipo como trabajadores sociales, abogados, psicólogos, ingenieros. Ante este tipo de delitos hay que denunciarlos como ante cualquier otro delito. Cuando acudimos a poner las denuncias a las comisarías, hay ciertos agentes que les dan más o menos importancia. Es muy importante que quede registrado en la denuncia. El protocolo de violencia de género se dice que se tiene que hacer siempre delante de un abogado, el letrado también tiene que saber cómo debe quedar registrada la denuncia en comisaría. Es muy importante certificar esos Whatsapps porque las evidencias digitales son altamente manipulables. Hay que certificar a través de un profesional que esos mensajes no han sido manipulados. Es importante certificarlos para llegar a sala judicial y que no queden desestimados.

¿Qué opina de que el Parlamento gallego modifique la ley para considerar el ciberacoso una forma de violencia de género?

Me parece genial porque dar visibilidad al problema es bueno, la sociedad necesita campañas para ver que es un delito. El perjuicio psicológico que deja la violencia digital es muy dañino. Pero nosotras luchamos para que en todos los juzgados de España se trate de la misma forma. Para que sea igual, los jueces deben tener una mínima formación y hoy en día no la tienen.