Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo aparecían como las zonas afectadas por el brote generado por los viajes de fin de semana de curso a Mallorca con 70 contagios y 600 personas en cuarentena en Galicia y su impacto ya se deja sentir en el panorama general de la incidencia del coronavirus en la comunidad. El área sanitaria de A Coruña sigue siendo, con mucha castigada, la más afectada, pero hoy es la única que ve como descienden sus casos activos, junto a Lugo, en un día en el que los contagios son importantes en Vigo, Santiago y, sobre todo, Pontevedra, donde más han incidido las consecuencias de estas excursiones de fin de curso a las islas.

A Coruña amanece hoy con 471 casos activos, quince menos que en la jornada previa al contabilizar once contagios y otorgar 26 altas. La positividad fue del 1,2% tras realizar 912 PCR. Galicia no escapa a los efectos del megabrote y sube hasta los 1.451 casos activos, lo que suponer contar con 38 enfermos más que ayer cuando la subida de la jornada previa había sido de 36. Los contagios fueron 126 y las altas, 88. No se registró ningún fallecido en las últimas 24 horas, son 2.435 los decesos desde el inicio de la pandemia en el territorio.

El resto de Galicia muestra ese cambio de tendencia, con una zona especialmente castigada Pontevedra. En Vigo cuentan con 209 casos activos (+6) tras detectar 24 (+6), en Santiago con 146 (+15) tras 23 (+7), en Pontevedra con 207 (+31) tras 34 (+2), en Ourense con 164 (+1) tras 14 (-1), en Lugo con 189 (-2) tras 16 (-3) y en Ferrol con 65 (+2) tras 5 (+2).

Situación en los centros médicos

La subida paulatina de las últimas semanas en A Coruña, la llegada de la variante Delta y ahora este brote asociado a los viajes de fin de curso a Mallorca hacen que los hospitales gallegos ya empiecen a notar en sus dependencias las consecuencias del aumento de los contagios. Hoy hay seis hospitalizados más que ayer. La comunidad pasa de 42 a 48, lo que supone un 45%, aunque todo el incremento se produce en pacientes en planta. Galicia cuenta con esos 48 hospitalizados (+6), de los que 36 (+6) se encuentran en unidades de hospitalización y 12 en UCI. A Coruña es una de las más afectadas en este caso, ya que concentra la mitad de la subida. Son 25 los hospitalizados (+3) en los centros médicos de la demarcación, de los que 21 están en planta (+3) y 4 en UCI.