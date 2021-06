Los estudiantes universitarios podrán acceder a una beca para cursar el grado o un máster habilitante con una nota media de 5 puntos, en lugar de los 6,5 exigidos hasta ahora, según el real decreto de umbrales de renta y cuantías de ayudas al estudio aprobado para el próximo curso en el Consejo de Ministros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha detallado que se ha aprobado una inversión de 2.038 millones de euros para 460.000 becas de estudiantes de enseñanzas no universitarias y 390.000 universitarias para el próximo curso, lo que supone 138 millones más que el pasado año y un 24,5 % más de beneficiarios.

Según Montero, esta inversión demuestra el compromiso del Gobierno con el talento y evita que haya discriminación por cuestión de renta, ya que uno de cada cuatro nuevos beneficiarios de becas del próximo curso "antes no podían acceder a ella".

El real decreto aprobado por el Gobierno establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022.

Según el Gobierno, el presupuesto para becas se incrementa un 39,6% desde 2018 y el número de beneficiarios sube un 24,5%.

Alumnos universitarios

Para obtener una beca o cursar un máster habilitante será suficiente una nota media de 5 puntos, en lugar de los 6,5 exigidos hasta ahora, tanto en primer como en segundo curso.

Según datos del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-2020 se beneficiaron de becas 322.999 estudiantes, una cifra que ascendió a 362.783 en el 2020-2021, lo que supone un aumento del 11% (39.784 nuevos becarios).

Respecto a las becas completas (que acceden al umbral 1), hubo 90.006 beneficiarios en el curso 2019-2020 y 172.492 en el 20-21, un 98 % más y 88.486 nuevos becarios.

Novedades

Aumenta la cuantía de la beca base para cursar Formación Profesional Básica, que pasa de 300 euros a 350 euros. Se trata de la beca que reciben los alumnos no universitarios que no obtienen ayuda asociada a la renta.

Esta medida se suma al incremento de las cuantías fijas en 100 euros, la elevación del umbral de renta 1 y el aprobado como nota de acceso a estas ayudas; unas mejoras ya introducidas en la anterior convocatoria 2020-2021.

La próxima convocatoria prevé además la incorporación del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje entre los beneficiarios de las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Además, para estudiantes víctimas de violencia de género, se suprime el requisito de la acreditación, por parte de alguna autoridad educativa, de que el menor rendimiento académico del solicitante está relacionado con la violencia sufrida.

Se mantienen las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia, con lo que no se tendrán en cuenta forma que no se tendrán en cuenta, para conceder una beca, las asignaturas, créditos o módulos que no se hayan podido cursar o evaluar adecuadamente.

Trámites más ágiles

El Gobierno ha anunciado que continúan los trabajos para reformar la gestión administrativa con el objetivo de adelantar varios meses la solicitud de las becas.

Así, los estudiantes podrán conocer antes del inicio del curso si cumplen los requisitos económicos para recibir las ayudas.

Según los ministerios de Universidades y de Educación, esta reforma precisa cambios que implican a varias administraciones, por lo que está previsto ponerla en marcha en el curso 2022-2023.

Además, ambos ministerios trabajan con las comunidades para crear un portal común con las convocatorias de ayudas estatales y autonómicas.