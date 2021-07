“Probablemente” la Xunta revisará el martes las medidas contra el COVID-19 al aumentar el contagio del virus entre los más jóvenes. Así lo adelantó ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el mismo día en que se superaban de nuevo los 2.000 infectados por coronavirus en la comunidad y una jornada después de que el Gobierno gallego apremiara a los concellos a impedir los botellones y multar a quien participe en estas “reuniones ilegales” con “multas de doscientos a trescientos euros”.

Comesaña asumió que “la situación epidemiológica es diferente” desde que se decidió la desescalada, pues tras el fin del curso escolar y con la relajación de medidas se están produciendo “incrementos significativos” de contagios en las franjas de gallegos de 19-30 y 12-19 años, por lo que ante una situación que es “ligeramente diferente” , habrá que ver la eficacia de planteamientos hasta ahora orientados a “preservar la capacidad asistencial de nuestros hospitales”. Tocará por tanto analizar “y proponer medidas adaptadas a esta nueva situación”, apuntó.

El titular de Sanidade aseveró que “la situación en los grupos de gente más joven es preocupante” y que hay “un problema importante”, pues “por desgracia no podemos vacunar a estos colectivos”. “No tenemos más vacunas, y las que hay las estamos usando para gente mayor”, añadió.

La Xunta está en alerta por el ritmo constante de crecimiento de casos de COVID por encima de los 200 diarios, y eso que ayer los nuevos contagios retrocedieron un poco. Fueron un total de 230 los casos diagnosticados por cualquier tipo de prueba, lo que, pese a ser 41 menos que en la jornada del jueves (techo de la semana, con 271), mantienen la tendencia seguida desde el jueves 24 de junio, con contagios detectados al día por encima del centenar.

El mayor número de casos diagnosticados en las últimas horas se dio en el área de Pontevedra con 62, seguida por A Coruña y Cee, con 51, y Vigo, con 42. En Ourense fueron 32 los contagios identificados, 27 en Santiago, 14 en Lugo y 7 en Ferrol. Los casos activos de COVID-19 en el conjunto de Galicia aumentaron por décimo día consecutivo y rebasan ya los 2.000. Son 2.136 los casos activos, 142 más que un día antes.

La tasa de positividad en pruebas PCR se mantiene en niveles máximos desde el mes de febrero, un 4,9%, al borde del 5% que establece la OMS para dar por controlada la pandemia.

Hay 53 personas ingresadas con COVID-19 en los hospitales gallegos, 21 de ellos, en el área sanitaria de A Coruña y Cee.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, apuntó ayer que se sigue con especial atención la evolución epidemiológica de las áreas de Pontevedra y comarca, así como los ayuntamientos de Ourense y Vilagarcía, aparte de otros con niveles altos de incidencia, como Carnota (A Coruña) y Sarria (Lugo).

Desde el comienzo de esta crisis sanitaria las personas fallecidas diagnosticadas con COVID en Galicia se elevan a 2.437 tras la muerte de un varón de 61 años en Lugo notificada en la tarde del viernes por las autoridades sanitarias. Por su parte, 125.849 pacientes se han curado de este coronavirus en el conjunto de la Comunidad , 87 personas más que las registradas hasta la jornada anterior.

Por otra parte, uno de los diez gallegos que no regresaron de Palma por formar parte de la decena de positivos en COVID-19 estará en casa en breve al variar su situación y recibir el alta epidemiológica. “Es muy probable que ya esté camino de Galicia”, desveló Carmen Durán.

La autocita para vacunarse empieza el lunes para los erasmus y el miércoles para mayores de 50

Estudiantes universitarios que se vayan de Erasmus, el programa para apoyar la educación, formación, juventud y el deporte en Europa, y personas de más de 50 años no localizadas para vacunarse contra el COVID-19 o contactadas pero que no hayan asistido, serán los primeros en beneficiarse de la autocita de vacunación en Galicia. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. La campaña ahora está centrada en administrar las primeras dosis a los gallegos de la franja 39-30 años y en las segundas dosis a los gallegos del tramo 49-40 años, grupos etarios que recibirán el 95% de los preparados disponibles, mientras que el 5% se reservará para los colectivos que desde la semana que viene podrán tramitar la cita previa. A los erasmus, “del orden de dos mil aquí”, les correspondería, por turno, en septiembre-octubre, pero como no van a estar es necesario recurrir a la “vacunación anticipada”, explicó Comesaña, y hacerlo por un sistema sencillo. Los erasmus menores de 30 comunicados por las universidades podrán acceder desde el lunes, cuando el sistema comienza a modo de prueba, y los de 50 en adelante desde el día 7. La cita podrá gestionarse desde la web (cita.sergas.gal), desde E-Saúde (esaude.sergas.gal) o desde la aplicación Sergas Móbil. El acceso estará habilitado para toda la ciudadanía con tarjeta sanitaria del Sergas y ciudadanos sin ella, pero, de entrada, para mayores de 50 y menores de 30 (de momento solo erasmus). El modo de identificación tiene una parte básica, por el número de tarjeta sanitaria y el DNI o pasaporte, y otra con seguridad alta, a través del certificado digital o Chave365.

Procedimiento

El subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información, Benigno Rosón, detalló que lo primero es la identificación, después viene la comprobación de que se cumple con los requisitos y, si es así, aparece una pestaña específica. Al ir a ese icono, el ciudadano ve el calendario, con las citas posibles (dos mil por cada semana de julio) y el rango de horas. El sistema pide un teléfono para enviar la citación seleccionada. La intención es ir abriendo la posibilidad de usar esta herramienta. En función de los viales, se irá extendiendo a grupos poblacionales y posteriormente a la población en general.

El conselleiro indicó que “monitorizaremos el uso de la herramienta; no queremos que por una entrada masiva se nos bloquee”.

Sanidade explora además la posibilidad de que los mayores de 70 años que están sin inmunizar puedan acudir a los puntos de vacunación sin cita y ser vacunados. Por otra parte, el conselleiro anunció que las oficinas de farmacia podrán emitir el certificado de vacunación y bastará acudir a las boticas con la tarjeta sanitaria. Y podrá lograrse a través del correo electrónico después de la correcta identificación del usuario.