Santiago reunirá desde hoy a algunas de las figuras más relevantes en la investigación contra el cáncer, en unas jornadas organizadas por la Real Academia Galega de Ciencias (RACG) y la Diputación de A Coruña, en las que se darán a conocer los avances más importantes en ese ámbito, y las terapias más innovadoras, de la mano de referentes nacionales e internacionales, como Mariano Barbacid, Xosé R. Bustelo o Marisol Soengas. Investigadora del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), la doctora Soengas (Agolada, 1968) es una de las científicas más prestigiosas del mundo en la lucha contra el melanoma, el cáncer de piel más común y también el más agresivo. Mañana (Pazo de San Roque, 20.00 horas) hablará sobre este tumor, “único por su gran potencial para diseminarse”, en una charla titulada Descifrando la metástasis: el melanoma como ejemplo.

¿Qué define al melanoma?

El melanoma es el cáncer de piel más agresivo, aunque también se puede desarrollar en otras localizaciones, pero esa es su forma más frecuente. Lo que hace único a este tumor es su gran potencial para diseminarse. En lesiones aparentemente muy finas, de poco más de un milímetro de grosor, ya tiene capacidad de esparcirse y dar lugar a metástasis en distintas zonas del organismo. En el CNIO, nosotros trabajamos para definir su “código de barras”, es decir, para identificar esas alteraciones que hacen al melanoma tan diferente Nos interesa descubrir esas peculiaridades para mejorar tanto el diagnóstico, como el tratamiento.

¿El diagnóstico de este tipo de cáncer es todavía un problema?

Lo es. El nombre de melanoma proviene de sus células de origen, los melanocitos, que son las responsables de que nos pongamos morenos, y también de los lunares. De hecho, los lunares los vemos porque son grupos de melanocitos que se empiezan a dividir hasta que, llegado un momento, se paran y forman una lesión benigna. Los melanomas, por el contrario, continúan dividiéndose e invadiendo. Aunque hay diferencias macroscópicas entre lunares y melanomas que se pueden detectar, muchos de estos tumores se nos escapan al diagnóstico, de ahí que una de las grandes áreas de investigación sea intentar distinguir mejor estos dos tipos de lesiones.

La inteligencia artificial está revolucionando este campo.

Así es. Se ha conseguido que ordenadores muy potentes sean capaces de aprender, de forma autónoma, a separar los lunares de los melanomas, y hacerlo, además, de manera muy eficiente, tanto, como los especialistas en Dermatología. Estos profesionales, obviamente, siguen siendo muy necesarios, por supuesto, porque a continuación hay que decidir qué hacer con esos lunares.

Otro reto importante es mejorar el tratamiento.

Sin duda. Por un lado, hay que prevenir las metástasis, evitando en fases muy iniciales el desarrollo de esas lesiones de poco más de un milímetro de grosor. Esto es complicado porque resulta muy difícil visualizar células sueltas, únicas, por el organismo. En nuestro laboratorio hemos creado modelos experimentales que nos permiten ver ya desde etapas muy incipientes cómo se empiezan a diseminar las células tumorales. Disponemos de unos ratones modificados genéticamente para emitir luz (bioluminiscencia) cuando se inicia el proceso de metástasis, de ahí que los denominemos “MetAlert”.

"Identificamos proteínas que engañan al sistema inmunitario, de manera que en vez de atacar a los tumores, favorece su desarrollo. Por eso lo llamamos el 'Jekyll and Hyde' del cáncer"

El desarrollo de esos ratones bioluminiscentes fue reconocido en 2017 por la prestigiosa revista científica Nature como investigación biomédica de ese año.

Sí, esa visualización muy temprana del melanoma fue una revolución, pero no nos quedamos ahí. Nuestro siguiente paso fue tratar de entender cómo esta células tumorales son capaces de diseminarse, ya en una fase muy precoz, y escapar al sistema inmunitario, la “policía interna” del organismo, que las debería reconocer y atacar. El año pasado, de hecho, tuvimos otra publicación de gran impacto, porque conseguimos identificar proteínas que no solo permiten a los melanomas esconderse del sistema inmunitario, sino que lo engañan, de manera que en vez de atacar a los tumores, favorece su desarrollo. Por eso lo llamamos el “Jekyll and Hyde del cáncer”.

¿En qué se trabaja para ayudar a que el sistema inmunitario pueda reconocer mejor los tumores y cumplir, debidamente, su función de atacarlos?

Los avances en este campo están enfocados a mejorar la inmunoterapia, y a combinaciones de este tipo de tratamiento con terapias personalizadas, dirigidas a alteraciones genéticas presentes en los pacientes.

Una de las charlas de las jornadas sobre avances en cáncer que organiza la RAGC, y que impartirá la catedrática gallega África González, estará centrada, precisamente, en la inmunoterapia. ¿Es la gran esperanza en la lucha contra esa enfermedad?

La inmunoterapia actúa en el organismo de forma similar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: como múltiples “batallones” encargados de reconocer y eliminar a las células cancerosas. En particular, el sistema inmunitario trata de diferenciar las células normales de las tumorales, y esto a veces le resulta fácil, porque algunas células tumorales tienen en su superficie unas proteínas muy diferentes, o secretan factores que el organismo identifica como extraños. Hay tumores, por tanto, que se identifican bien, de manera que esas “patrullas de reconocimiento” son capaces de llegar hasta ellos y atacarlos. Sin embargo otros, como el melanoma, algunos tipos de cáncer de pulmón o el de páncreas, son muy resistentes a la inmunoterapia por varias razones.

¿Cuáles?

Una es, precisamente, esa dificultad para diferenciar las células tumorales de las normales. También hay tumores que son capaces de frenar, por así decirlo, a esas “patrulla de reconocimiento”, y hay otros, todavía más complejos, que las atraen pero las “pervierten”, haciendo que en vez de actuar como “policías”, pasen a formar parte del “batallón de ataque”. Por eso hay distintos tipos de cánceres y de resistencia a la inmunoterapia. El objetivo de muchos grupos de investigación, incluido el nuestro, es mejorar el reconocimiento de células tumorales, evitar todos estos mecanismos de protección y conseguir su eliminación de forma más eficiente.

En verano aumenta el afán por broncearse. ¿Son las quemaduras solares el principal factor de riesgo para desarrollar melanoma?

Las quemaduras solares son un factor de riesgo muy importante porque inducen alteraciones en el ADN. Cuando estas mutaciones son pocas, digamos que se pueden soportar. Pero si nos seguimos quemando, con el paso del tiempo, esas alteraciones se irán acumulando hasta llegar a un punto en que se producirán mutaciones en genes que favorecen el desarrollo de tumores.

"Aunque las quemaduras solares son un factor de riesgo muy importante, hay melanomas que aparecen en zonas que no están expuestas al sol, como los ojos o las mucosas"

¿Hay más?

Otro factor de riesgo para la aparición del melanoma es el tipo de piel. Hay personas que se ponen morenas con mucha facilidad —y que por tanto están más protegidas—, y otras, con la piel muy clara, que tienden a quemarse. Los pelirrojos, por ejemplo, tienen un mayor riesgo. También influyen factores genéticos, como alteraciones en las propias células que favorecen el desarrollo de ese tipo de cáncer. No obstante, hay melanomas que aparecen en zonas que no están expuestas al sol, como los ojos o las mucosas, de ahí que haya mucho interés en estudiar sus mecanismos de iniciación.

La carrera científica es muy dura, a veces los investigadores básicos no llegan a ver los resultados de toda una vida de trabajo. ¿Qué le llevó a usted a dedicarse a la ciencia?

El mío es un caso de vocación total. No recuerdo haberme querido dedicar nunca a otra cosa. Siempre fui una niña muy curiosa, me interesaban las plantas, ver cómo crecían... Durante los estudios, Biología era la asignatura que más me gustaba, y sobre todo la biología molecular. En aquel momento no era por el cáncer, sino porque me fascinaba descubrir mecanismos. Inicié la carrera en la Universidade da Coruña (UDC), pero durante esa etapa un compañero me comentó que había un centro de biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, el Severo Ochoa, y me dije: "Yo tengo que ir allí".

Y allí descubrió el laboratorio de Margarita Salas, cuna de grandes investigadoras, como la directora del CNIO, María Blasco, o la exministra Cristina Garmendia.

En ese laboratorio aprendí muchísimo porque conocí otro mundo, con compañeros con una ambición sana por la ciencia, por descubrir e irse fuera. Posteriormente, me trasladé a la zona de Nueva York para hacer el posdoctorado, y allí fue donde empecé a estudiar por qué hay células tumorales tan agresivas, que no se mueren y que tienen múltiples mecanismos de protección. Estudiando esos cánceres tan agresivos fue cuando llegué al melanoma, y ahí me quedé, porque hay muchísimo trabajo por hacer, es un campo de investigación muy colaborativo y estoy encantada.

Dar los primeros pasos en el mundo de la investigación de la mano de una referente como Margarita Salas debió ser un lujo. ¿Cómo influyó ella en su carrera?

Influyó a muchos niveles. El hecho de trabajar en un laboratorio muy puntero, con los mejores expedientes, era muy estimulante. Se nos enseñaba a ir más allá, a plantearnos preguntas y ser muy, muy rigurosos. En el laboratorio de Margarita había que repetir los experimentos muchas veces, hasta estar totalmente convencidos del resultado. Otra cosa que he apreciado más con el paso del tiempo, es cómo estaba estructurado ese laboratorio. Margarita era la jefa, pero tenía a investigadores sénior que se ocupaban de los estudiantes de tesis y posdoctorales. Había un gran sentimiento de equipo, porque todos estábamos acompañados por expertos que nos supervisaban casi a diario, aunque al mismo tiempo éramos muy independientes. Y allí aprendí, también, la normalidad de tener a una mujer como jefa.

¿Cómo era la Margarita Salas jefa?

Realmente Margarita no era una activista de protestar en la calle con pancartas. Era la naturalidad. Ella era jefa, y ya está. Trataba exactamente igual a hombres y mujeres, y era muy estricta con todos. En su laboratorio nunca sentí ninguna diferencia por ser mujer, y tampoco sentí jamás que no pudiese ser jefa, precisamente por verla a ella, una persona muy influyente, aparentemente tímida, pero con carácter.

¿Y después? ¿Ha sufrido algún episodio de discriminación, a lo largo de su carrera, por ser mujer?

Discriminación no, porque siempre he tenido muy buenas notas, he trabajado mucho y mi currículo era difícil de discriminar. Pero sí he vivido muchas situaciones de paternalismo. Y me sigue pasando.

¿Por ejemplo?

Recientemente, asistí a una reunión en la que se referían a mis compañeros como “doctor” y yo simplemente era “Marisol”. En otro encuentro, estábamos hablando de incorporar nuevos investigadores de Oncología, y una persona hizo una alusión a “los chicos listos de la Oncología”, cuando hay muchísimas mujeres oncólogas. De hecho, en los hospitales son mayoría. No creo que ese comentario estuviese hecho con mala intención, simplemente pienso que a esa persona se le vino a la mente la imagen de un hombre, como oncólogo, porque las mujeres tenemos una presencia muchísimo menor en puestos de responsabilidad en el ámbito sanitario y científico. Por eso tenemos que ser muy vocales y activistas en este sentido.

Urge visibilizar a las referentes.

Sin duda. El último informe Científicas en cifras del Ministerio de Ciencia es muy preocupante, porque constata una reducción del número de mujeres en campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), e incluso en áreas en las que tradicionalmente había mucha presencia femenina, empezando por las tesis. Esto es algo que nos preocupa mucho, por eso desde la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) creamos ASEICA-Mujer, y hemos lanzado muchas campañas de formación, divulgación y concienciación. La primera fue Pásate a la acción, para reivindicar que tenemos que dar un paso adelante; o Yo puedo, tú puedes, cuyo objetivo es transmitir a las chicas que se quieren dedicar a la ciencia, que si nosotras hemos llegado, ellas también pueden hacerlo.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) acaba de entregar sus becas predoctorales a tres jóvenes investigadoras que van a desarrollar sus tesis en A Coruña. ¿Qué les aconsejaría en esta nueva etapa?

Les diría que mucho ánimo, y que nunca piensen que no van a poder seguir adelante con su carrera investigadora por el hecho de ser mujeres. Les recordaría que en ciencia se avanza en equipo, y les recomendaría que estén muy alerta dentro de su propio laboratorio, pero también de lo que hacen otros. El networking es muy importante.

¿Algo más?

Las invitaría a asociarse a ASEICA, y a buscar ayuda también fuera de sus laboratorios, porque eso va a determinar también sus posibilidades de desarrollo profesional. Y, sobre todo, les diría que se hagan preguntas interesantes, porque las personas a las que les suele ir bien son aquellas que, en un momento determinado, decidieron ir más allá de lo fácil, o de lo que se esperaba de ellas. Que se atrevan, en definitiva, a arriesgar.

Usted arriesgó cuando decidió regresar a España, en 2008, tras un largo periodo en EE UU, por un proyecto, precisamente, de la AECC. ¿Se arrepintió, en algún momento, de haber tomado esa decisión?

No me arrepiento de haber vuelto a España porque quería regresar al CNIO, que era y es uno de los mejores centros de investigación, para trabajar con modelos animales y en un entorno muy competitivo. Pero sí me han frustrado muchas situaciones, porque aquí todo cuesta mucho más esfuerzo. Los investigadores estamos continuamente solicitando proyectos y tenemos una carga administrativa muy superior a compañeros de otros países. Por eso he dado el paso de involucrarme más en ASEICA, para contribuir a que cambien las cosas, porque protestar no es suficiente. Hay que actuar.

"La pandemia de COVID debería hacer reflexionar a nuestros políticos; no se puede esperar a las crisis para obtener resultados"

¿Confía en que la pandemia de COVID sea un punto de inflexión que impulse el desarrollo científico en España?

Espero que sí. Nunca se ha hablado tanto de ciencia como durante esta pandemia; el problema es que en ocasiones se ha hecho con unas expectativas que no eran realistas. La emergencia sanitaria ha servido para visibilizar cómo países e instituciones que habían invertido mucho dinero en investigación, y tenían ya tecnología desarrollada, fueron capaces de reaccionar muy rápido. En España, sin embargo, hemos visto que tenemos unas capacidades increíbles, y profesionales muy bien formados, pero no disponemos de una financiación ni de una infraestructura para responder con la rapidez que requiere una situación de este tipo. Esto debería hacer reflexionar a nuestros políticos. No se puede esperar a las crisis para obtener resultados.

¿Está la ciencia infravalorada?

Pienso que la población, en general, sí valora a los investigadores. Lo que nos frustra es que se utilice la ciencia, en muchas ocasiones, como reclamo político; y lo vemos una y otra vez. Por eso desde ASEICA hemos sido muy críticos con la Ley de la Ciencia. No se necesita solo financiación, hace falta también apoyo a la carrera investigadora. Que nuestros científicos se vayan al extranjero para formarse es bueno, pero hay que facilitar que puedan volver, y atraer también a profesionales de otros países, en condiciones de competitividad. Por eso es por lo que tenemos que luchar.