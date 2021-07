El COVID avanza en Galicia con cifras de contagios y de casos activos que van a más de manera abrumadora sobre todo en la última semana y con datos de positivos por COVID que no se daban desde la tercera ola de la epidemia. Con 555 nuevos contagios en las últimas 24 horas (145 más que ayer) y 120 altas, Galicia escala hoy a 3.670 casos activos, que son 439 más que ayer. Sanidade no notificaba un número tan alto de positivos en COVID desde mediados de febrero y no se daba una subida tan disparada de casos activos en un día también desde esas fechas, aunque entonces Galicia se encontraba en la fase descendente de la tercera ola, mientras que en la actualidad la comunidad gallega encadena ya varias semanas de repuntes que claramente han ido a más en esta última semana al pasar de balances de entre uno y dos centenares de positivos diarios a registros que este miércoles ya superaban los 300 y ayer ya rebasaban los 400 positivos, hasta encontrar hoy un máximo por encima de 550 positivos en 24 horas que sin duda apuntala una tendencia sostenida a la escalada de casos activos en Galicia.

El área de A Coruña y Cee es la única que no notifica hoy más contagios que ayer, pues este jueves Sanidade informaba de 85 positivos en 24 horas -la cifra más alta desde la tercera ola- mientras que este viernes registra 55 nuevos contagios, treinta menos. Aún así, con solo 19 altas en la última jornada, el área coruñesa sube a 745 casos activos (+36), una subida también inferior a la de ayer, cuando se añadían 40 casos activos al balance global.

El resto de áreas sanitarias gallegas sí notifican hoy más positivos que ayer y mayores repuntes de sus cifras de casos activos, con lo que el coronavirus avanza disparado en Galicia pese a que el balance difiere entre las distintas demarcaciones, pues los mayores repuntes se dan sobre todo en áreas sanitarias como Ourense con 135 nuevos contagios en la última jornada o Vigo con 125. Pontevedra y Santiago también notifican más contagios que A Coruña y todos los distritos salvo Ferrol ven crecer sus cifras globales de casos activos más que lo que crecen en el área coruñesa.

EVOLUCIÓN POR ÁREAS

El área sanitaria de A Coruña y Cee sigue siendo la más afectada por el coronavirus en Galicia con 745 casos activos (+36) y 55 nuevos contagios (-30) en las últimas 24 horas, seguida muy cerca ahora del área de Vigo, que hoy escala a 734 casos activos (+98) tras un día con 125 positivos (+48). La tercera demarcación con más afectados es Pontevedra, con 663 casos activos (+48) y 71 positivos (+22) en la última jornada. Ourense es la siguiente área sanitaria con más infectados y es la que notifica hoy más positivos y mayor repunte de casos activos, pues sube a 606 (+123) tras un día con 135 positivos (+44). Lugo registra 61 positivos (+14) y sube a 395 casos activos (+43) y Santiago, con 88 nuevos contagios (+43), escala a 386 casos activos (+73). Ferrol notifica 19 positivos (+3) y pasa a 141 infectados (+18).

HOSPITALES

Los hospitales gallegos atienden en la actualidad a 60 pacientes con coronavirus, dos más que ayer según el último balance oficial de Sanidade. Hay 10 enfermos en UCI (+1) y 50 en planta (+1). Hay además 3.610 personas con COVID en sus domicilios.

En los hospitales coruñeses hoy suben a 21 los pacientes ingresados con coronavirus, uno más que ayer. Aumenta la ocupación de las UCI del Hospital de A Coruña con 3 enfermos (+1) y en planta permanecen 17 pacientes con COVID, todos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) salvo 1 que está hospitalizado en el Virxe da Xunqueira de Cee.

RESTRICCIONES

Este sábado entra en vigor en nuevo mapa de concellos de Galicia según su nivel de riesgo por COVID. Hay cinco concellos en nivel alto de restricciones. En el área de A Coruña y Cee, Culleredo pasará esta próxima medianoche del nivel medio-bajo en que se encontraba hasta ahora -igual que el resto de la demarcación- al nivel medio, con limitación de aforo en la hostelería al 50% en terrazas y al 30% en el interior. Unos 4.000 jóvenes de este municipio están llamados a un cribado de coronavirus.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitió este miércoles la preocupación de las autoridades sanitarias por el aumento de los contagios, sobre todo entre los sectores más jóvenes de la población. "La desescalada en GAlicia está en peligro", declaró Comesaña.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció medidas como un mayor control de los botellones -"prohibidos", según recordó el mandatario gallego- y un aumento de los cribados, además de la solicitud de PCR negativa para acudir a locales de ocio nocturno en localidades que se encuentren en nivel medio o superior de restricciones por la pandemia.