Trabajadores de las unidades de críticos —fundamentalmente, Cuidados Intensivos (UCI) y Reanimación (REA)— del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) salieron ayer a la calle para exigir “calidad asistencial” para el personal y los pacientes, así como “respeto y dignidad”.

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los trabajadores de las unidades de críticos, Manuel Porteiro, explicó que la protesta fue convocada al no obtener respuesta a las reclamaciones que realizadas en relación a aspectos como “contratación de personal y formación” de los trabajadores de esas unidades.

Porteiro reclamó “respeto” para los trabajadores de las unidades de críticos, para quienes reclaman “contratos estables”, que “tengan como mínimo un año de experiencia” y “formación reglada”. El portavoz explicó que también solicitan una reunión con el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis verde Remeseiro, e indicó que a la dirección le piden que “se tenga en cuenta” al personal de esas unidades al servicio de críticos, y que los mayores de 55 años estén exentos de realizar el turno de noche. “No nos contestaron”, lamentó.

Tras esta primera movilización “a pie de calle”, explicó Manuel Porteiro, los trabajadores de las unidades de críticos del Chuac barajan otras protestas “si no se escuchan” sus peticiones. “Queremos respuesta inmediata”, subrayó, e incidió: “Reivindicamos la calidad asistencial para los pacientes, para las familias y también para los trabajadores. Quien no está cuidado no puede cuidar”, remarcó.

La protesta de trabajadores de las unidades de críticos del Chuac contó con el respaldo de la Comisión de Centro del complejo hospitalario coruñés que, en un comunicado, mostró su apoyo al personal de las UCI y de REA y exigió para ellos “el respeto y la dignidad que merecen”.

“La pandemia de COVID visibilizó las carencias que hay en estas unidades, así como la falta de dotación y de personal experto en críticos que existe en el sistema sanitario”, destacó la Comisión de Centro del Chuac en su nota. “Llevamos años con un sistema de contratación y con una política de personal de ahorro en el Chuac, donde no se invierte nada en formación y las ausencias son cubiertas día a día y con rotación constante de personal, lo que no permite el desarrollo profesional”, agregó.

Según los representantes de los trabajadores del complejo hospitalario coruñés, la formación “corre siempre a cargo del tiempo de descanso de los profesionales”, que “llegan a doblar turnos” para poder realizarla. Además, recordaron que la falta de personal” durante la pandemia hizo que los trabajadores de esas unidades “hayan tenido que renunciar sus libranzas”, sin que la gerencia “tenga en cuenta sus necesidades personales ni familiares”, y “limitando siempre la conciliación”.