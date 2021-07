El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en la mañana de este viernes, durante la inauguración del nuevo centro de salud de Narón, "un esfuerzo especial de 10 semanas a los jóvenes" para poder "vencer al virus" en el marco de la pandemia por la COVID-19.

"El virus sigue con nosotros", ha subrayado Feijóo en declaraciones a los medios, "y las infecciones se están incrementando exponencialmente", principalmente en la población joven. Asimismo, ha asegurado que las Unidades de Cuidados Intensivos atienden a menores de 40.

"La edad media de todos los ingresados en UCI (que en el último parte del Sergas asciende a 14) es de 43 años, algo inaudito en la primera, segunda y tercera olas, donde la edad media casi duplicaba a la actual", ha comentado el mandatario.

Tras apuntar que Galicia es la Comunidad Autónoma con más personas mayores de 40 años inmunizadas con doble dosis (el 86%) y la segunda con más vacunados con una dosis (73%), Feijóo ha señalado que "aún faltan los menores de 30 años y lamentablemente las vacunas que remite el Ministerio de Sanidad no son suficientes para vacunarlos a todos de forma simultánea".

"Pido un esfuerzo especial de 10 semanas para los jóvenes, a los que pedimos disculpas por no poder vacunarlos como consecuencia de la ausencia de vacunas", ha sostenido. "Pido un esfuerzo", ha insistido, "para que se cuiden, para que no se contagien, para que no tengan que estar cuarentenados y para que no contagien a sus abuelos y a sus padres, porque, aunque sus abuelos y padres estén vacunados, no significa que cubra el 100% del riesgo", ha avisado.

Final del otoño

Además, el presidente de la Xunta ha subrayado que hay inmunizados que "tienen un porcentaje, menor pero real, de volver a contagiarse" y ha apostado por alcanzar el 90% de población vacunada para lograr la inmunidad.

"Estoy convencido de que, si hacemos un esfuerzo, podremos salir al final del otoño en una situación de cierta calma", ha apuntado antes de reiterar su mensaje a los más jóvenes, "los que llevan dos veranos con restricciones, la gente que más interactúa socialmente, el futuro del país", para pedirles "unas semanas de compromiso".