La doctora Charo García Rúa (Santiago, 1957) acumula más horas de vuelo a sus espaldas que muchos pilotos comerciales. El pasado mes de abril, esta médico de equipo del 061 con base en Conxo (Santiago) cumplió tres décadas de trabajo en el transporte sanitario aéreo urgente, lo que la convierte en la más veterana en ese servicio de toda España. “En Galicia, el transporte sanitario en helicóptero se inició en septiembre de 1990, y yo me incorporé siete meses después. Treinta años de trabajo, y somos los grandes desconocidos de la sanidad. Con la buena publicidad que tiene el 061 y lo conocido que es su sistema de emergencias, el tema del helicóptero parece un poco olvidado a nivel social”, reivindica Charo, quien atribuye esta situación al hecho de que “muchos ciudadanos todavía creen que el helicóptero es un medio muy especial” destinado, únicamente, a “casos muy específicos”. “Y para nada es así. Los equipos del 061 que se trasladan en helicóptero a realizar una asistencia atienden al mismo tipo de pacientes que ven los compañeros que utilizan la UVI móvil. Lo que determina que se desplace una ambulancia o un helicóptero es la distancia al lugar donde se produce la emergencia y, por lo tanto, el tiempo que tardamos en atender al paciente”, subraya.

¿Cómo aterrizó usted en el transporte sanitario aéreo urgente?

Cuando se puso en marcha el servicio, bajo el nombre de SOS Galicia, los helicópteros estaban contratados por Protección Civil, dependiente de la Consellería de Interior, y el personal sanitario lo ponía el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que hizo una convocatoria en la prensa. Fue mi marido quien me enseñó el recorte del periódico, y yo en aquel momento lo primero que le contesté fue: “¡Tú flipas!”. Se exigía experiencia en urgencias o conocimientos de traumatología o anestesia. Al terminar la carrera de Medicina, yo había trabajado, precisamente, en el área de traumatología, y en aquel momento no tenía un trabajo fijo, estaba haciendo sustituciones.

Y después de “fliparlo”, se presentó a la convocatoria.

Así es [risas]. En la primera no entré, pero un año después se volvió a convocar y ya me saqué la plaza.

¿Se había subido alguna vez a un helicóptero?

Nunca. De hecho, la convocatoria incluía una especie de entrevista personal con un tribunal, y recuerdo que el presidente me preguntó qué pensaba sobre trabajar en un helicóptero. En plan sarcástico, le contesté que a la compra no solía ir en ese medio, pero que suponía que estaría bien. ¡Yo qué sabía, en aquel momento, lo que se sentía en un helicóptero, si no me había subido a uno en mi vida! Solo había ido en avión y no se parece en nada.

¿Cómo recuerda el primer servicio en ese medio?

Era un caso sin mayor complicación, un hombre adulto que había convulsionado en una playa de Muros, pero para mí fue como una operación a corazón abierto. La sensación de agobio, cuando volví, fue tremenda. Tanto, que al pisar tierra le dije al enfermero que me acompañaba que la día siguiente iba a presentar mi renuncia porque me veía incapaz de trabajar en ese medio.

¿Por qué?

El trabajo en helicóptero es un poco diferente al de la ambulancia. Juegas con un espacio muy pequeño. Pequeñísimo. Yo tengo suerte, porque soy bajita y quepo bien, pero tengo compañeros que miden 1,80 metros o más y van totalmente encajados. Además, dentro del helicóptero los oídos no sirven para nada. Vamos con cascos, para escuchar al piloto y al compañero que llevamos al lado, y todas las alarmas sobre el paciente son visuales.

¿La forma de asistir al paciente, sobre el terreno, también cambia?

Sí, en este tipo de servicio todo el trabajo con el paciente lo tienes que hacer fuera, y una vez que está estable, es cuando se le mete en el helicóptero. Esto implica que siempre se trabaja con público, y eso es una presión añadida.

Antes de empezar a trabajar en este servicio reciben una formación muy intensa. ¿Les enseñan también nociones de vuelo o solo cuestiones sobre seguridad aérea?

La formación previa, en ese sentido, se centra en la seguridad área. Después de tantos años de trabajo, mucha gente me dice: “¡Ya sabrás pilotar!”. Y mi respuesta es siempre la misma: “Hay pilotos que llevan tanto tiempo en esto como yo, y no son médicos”. No obstante, los compañeros que trabajamos en esto sí sabemos cómo tenemos que actuar durante el aterrizaje y el despegue, qué debemos hacer si hay humo en la cabina, cómo se escoge un punto de toma, cuándo hay que permanecer en silencio para que los pilotos se comuniquen con la torre de control, cómo bajar sin que los patines del aparato toquen el suelo... El helicóptero es muy inestable, y cualquier cosa que hagamos los ocupantes puede generar un accidente, aunque en todos estos años, afortunadamente, no se ha producido ninguno.

Tres décadas darán para todo tipo de anécdotas.

Así es. En este servicio se viven situaciones muy dolorosas, y a veces también muy divertidas, dentro de lo que es, por supuesto, una emergencia sanitaria.

¿Por ejemplo?

Como detalle curioso, recuerdo que hace unos años nos desplazamos a atender a una ganadera que había perdido un par de dedos en su establo. Fue un servicio que hicimos por carretera, en ambulancia, y al llegar la mujer no paraba de decir, con la mano envuelta en una toalla: “¡Hay Dios mío, lo que me va a costar esto. No voy a tener años para pagarlo!”. No le preocupaban sus dedos, sino la factura. Le tuvimos que explicar que, por supuesto, no se le iba a cobrar nada.

¿Cuál ha sido el servicio más difícil de su trayectoria?

Un servicio que nos ha dejado marcados a todos los compañeros, y que se realizó en ambulancia, por proximidad, fue el accidente del Alvia, en Santiago [silencio]. En el helicóptero, también me han marcado muchísimos. La sensación que tienes cuando llegas al lugar de un accidente de tráfico y ves en la carretera, por ejemplo, los juguetes de un niño... [de nuevo, silencio] es algo que, inevitablemente, te llevas para casa, por muchos años que lleves trabajando en esto. Yo siempre digo que el día que me acostumbre al dolor ajeno, me dedicaré a otra cosa. Tiene que dolerte lo que le duele al paciente; si no, dejas de ser humano. No obstante, también hay que tener muy claro que, pasados unos días, conviene descargar ese peso de la mochila. Lo recuerdas, sin que te impida dormir.