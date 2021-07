Con los contagios disparados y los casos activos al alza desde hace ya varias semanas, Galicia nota ya el aumento de la presión hospitalaria por el COVID y hoy Sanidade notifica ya 140 pacientes ingresados en hospitales gallegos con coronavirus. Son 18 más que ayer y más del doble que hace solo una semana, pues el lunes 12 de julio había 66 pacientes hospitalizados con COVID. Hay 21 enfermos en UCI (-1) y 119 en planta (+19). Aproximadamente la quinta parte de los hospitalizados corresponden al área sanitaria de A Coruña y Cee, donde hoy suben a 29 los ingresados, 2 más que ayer. Hay 8 personas en UCI (=) y 21 en planta (+2), todos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña y Cee (Chuac) salvo un paciente en planta en el hospital de Cee.

Volviendo al 12 de julio, hace una semana, Galicia registraba ya casi 600 positivos y subía a 5.058 casos activos tras varias jornadas con los nuevos contagios en ascenso y sumando casos activos por centenares. Una semana después el repunte no cesa y hoy Galicia ya rebasa los 11.000 infectados por el SARS-CoV-2. Con 975 positivos en las últimas 24 horas -son 195 menos que los notificados este domingo- y 252 altas, y sin fallecidos en la última jornada, la comunidad gallega escala a 11.086 casos activos (+723). Por segundo día consecutivo Sanidade notifica menos contagios que la víspera -el domingo se notificaron 1.217 y el sábado habían sido 1.258, máximo de esta quinta ola de la pandemia- y el incremento de casos activos también está por debajo de los 1.098 que Galicia sumaba este domingo o del máximo de 1.111 casos activos que se sumaban el sábado pero las autoridades sanitarias no bajan la guardia e inciden en el llamamiento a respetar las normas sanitarias, ahora con aforo máximo de 10 personas en terrazas y 6 en el interior de locales de hostelería, y con mascarilla en exterior donde no sea posible mantener la distancia de seguridad de metro y medio.

EVOLUCIÓN POR ÁREAS

Todas las áreas sanitarias de Galicia notifican este lunes menos contagios en las últimas 24 horas que en el anterior balance diario, aunque los incrementos siguen siendo importantes. Vigo ya roza los 2.500 contagiados de COVID; con 224 nuevos contagios (-11) sube a 2.490 casos activos (+171). Ourense es la otra demarcación por encima de 2.000 infectados; hoy notifica 109 positivos (-89) y sube a 2.014 casos activos (+66). El área de A Coruña y Cee vuelve a situarse hoy como la tercera más afectada tras un día con 224 positivos -los mismos que Vigo- y 56 altas que arrojan un total de 1.898 casos activos (+168). Pontevedra registra 150 nuevos contagios (-38) y sube a 1.879 infectados (+82). Santiago registra 122 positivos (-24) y sube a 1.357 contagiados (+106) y Lugo, con 106 positivos (-43), sube a 1.023 casos activos (+87). Ferrol registra 42 nuevos contagios y acumula 425 casos (+43).