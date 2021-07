21·07·2021 11:52

VACUNACIÓN

"La actuación radical es la vacunación. Son efectivas y están siendo clave. Llevamos 3,2 millones dispensadas y 1,6 millones de gallegos ya disponen de pauta completa. Es la tercera comunidad con más dósis administrada. El 65% de los gallegos tienen la doble pauta y por lo tanto la inmunidad".

Esta semana se termina la primera dosis del grupo de entre 20 y 29 años. Hasta el 1 de agosto irán los mayores de 40 años y empezar con los menores de 29 años.

Falta de vacunas

"En España la gente quiere vacunarse pero no hay vacunas", afirma Feijóo. "No hay vacunas suficientes", señala. "Este es el problema principal. No tenemos vacunas, el Sergas no tiene las suficientes para garantizar la inmunidad de la población gallega. Y vamos a seguir reclamándolas".