El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que se adelanta a la próxima semana el comienzo de la vacunación en la franja de edad entre los 20 y los 29 años. Nada dijo de tramos anteriores, pero anoche empezó a correr como la pólvora por las redes sociales que se había abierto la autocita para los nacidos entre el año 2002 y 2005. Durante unas horas de la tarde-noche algunos usuarios, a través de la aplicación móvil del Sergas, lograron un hueco para poder inmunizarse. Cuando la noticia se fuese extendiendo otros jóvenes reportaron que habían podido acceder al servicio de autocita pero que ya no quedaban fechas libres para ellos. Finalmente, el propio Núñez Feijóo ha confirmado esta mañana que se ha activado esta posibilidad para los chicos de entre 16 y 19 años: este miércoles se dieron 6.000 citas y mañana viernes se ofrecerán otras 11.000 para la primera semana de agosto.

Esta mañana, la Consellería de Sanidade había declinado aclarar la situación y había emplazado a la rueda de prensa posterior al Consello, en la que Núñez Feijóo confirmó que no se trataba de ningún bulo. El mandatario esgrimió la alta incidencia en este grupo de edad para justificar el cambio de posición de su Gobierno, que ha dado un giro de 180º a su estrategia, pues hasta ayer era una de las pocas comunidades que no permitía esta posibilidad. El mandatario, además, amplió la posibilidad de la autocita para repescar a los menores de 40 que no acudieron a la primera llamada por SMS, tal y como se ha hecho en el grupo de mayores de 50 años. En grupo de los treintañeros se había detectado un porcentaje de ausencias mayor que en las franjas anteriores.

La aplicación del Sergas y su web E-Saúde, en todo caso, han registrado numerosos problemas de acceso en las últimas horas.