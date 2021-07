El Servizo Galego de Saúde abrirá la próxima semana la repesca para vacunar a personas de 30 a 39 años contra el COVID-19 que no la hayan recibido y previsiblemente facilitará más autocitas para jóvenes de 16 a 19 años.

Así lo ha avanzado este jueves el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha destacado que la próxima semana se ampliará la repesca, en la actualidad habilitada para mayores de 40 años, a las personas de más de 30 sin vacunar.

El mandatario gallego ha destacado que en la actualidad se registra un incremento de casos de Covid entre los jóvenes de 16 a 26 años, en especial entre los de 16 y los 20-21 años. Por ello, ha subrayado que Galicia abrirá previsiblemente más autocitas para el grupo de 16 a 19 años. Según las previsiones, la próxima semana vacunarán a 17.000 personas jóvenes.

De este modo, Feijóo, además de insistir en la extensión de la repesca para vacunarse al grupo de 30 a 39 años, ha puntualizado que la semana que viene tomarán "alguna decisión" para ampliar citas a jóvenes de 16 a 20 años "en función de como vaya el éxito de la repesca de mayores de 30" y "en función del porcentaje de primera dosis inoculada a menores de 30", ha matizado.

"Seguiremos vacunado de 29 a 20 con carácter general y daremos alguna cita extraordinaria la próxima semana probablemente para menores de 19 a 16 que implementaremos la semana siguiente de ese mes", ha abundado el presidente gallego.

"No pinta bien"

Sin embargo, Feijóo ha vuelto a lamentar que las vacunas de las que dispone Galicia en esta semana "son pocas". "La mitad de las que teníamos la anterior semana de julio", ha apostillado.

Por ello, ha comentado que "a ver si mañana" en la reunión de la Conferencia de presidentes les "dan alguna información de vacunas para agosto", pero, ha advertido, "el tema no pinta bien".

"Nosotros llevamos propuestas como la capacidad de vacunar con Janssen porque se está aplicando un protocolo en España mucho mas riguroso de lo que establece el propio laboratorio y aunque sean 1.000-2.000 ó 3.000, son esas personas que quedarían inmunizadas", ha concluido.

Equilibrio

En relación a la incidencia del COVID en los jóvenes, Feijóo ha resaltado que no se puede "vivir como si no hubiese pandemia ni como si no hubiese vacunas", por lo que ha abogado por "buscar el equilibrio entre medidas sanitarias y económicas".

"Los jóvenes se contagian más porque no tenemos vacunas para ellos. Y se contagian más que el pasado verano porque ven a sus abuelos y padres, hermanos mayores vacunados y psicológicamente entienden que el riesgo ha disminuido", ha manifestado.

Además, ha incidido en que "la variante delta es mucho más contagiosa que el virus tradicional" ya que, matiza, "se contagia en cuestión de segundos, cosa que antes no sucedía".

El presidente gallego ha admitido que "probablemente al finalizar las clases las autoridades" no han "tenido la diligencia para informar de que los viajes de fin de curso y las fiestas, interacción social, debería ser mucho más limitada si cabe que el curso anterior que esta variante". "El cóctel de todo esta situación supone un aumento masivo de contagio en jóvenes", ha abundado.

Por ello, ha insistido en la vacunación y en apelar a que, en especial, los jóvenes acudan a los cribados. Ha llamado a "la prudencia" y a que la hostelería en Galicia "exija ayuntamientos con riesgo alto el certificado vacunación".

Formación e información

"No hemos hecho la formación e información pública debida, la variante delta es supercontagiosa y ya supera el 50% de los nuevos casos de covid que se diagnostican", ha recalcado, para insistir en que ese "cóctel produce contagios masivos en jóvenes".

Con todo, si bien ha admitido que les "preocupa" el contagio en jóvenes, ha afirmado que la hospitalización "está controlada". "Estamos en una de las mejores situaciones desde que empezó la pandemia", ha concluido en relación al punto de vista de presión asistencial.