La vacunación y el menor riesgo de hospitalización de la población que acapara la mayor incidencia de COVID-19, jóvenes y adolescentes, permiten que las restricciones que a partir del sábado afectarán a dos tercios de la población gallega sean mucho más leves que las de las anteriores olas. Esos 1,7 millones de gallegos que viven en los 60 concellos en nivel máximo o alto no sufrirán cierres perimetrales ni toques de queda, pero a partir de la medianoche del viernes al sábado deberán presentar certificado de vacunación, de haber pasado la infección o test negativo para entrar en el interior de bares y restaurantes y no podrán reunirse con no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada.

“La situación epidemiológica continúa empeorando, es mala”, admitió ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, al presentar en Santiago las decisiones del comité clínico. Reiteró que se aplican con tasas ajustadas, que además del dato de incidencia acumulada incorporan el porcentaje de pacientes hospitalizados y de críticos en cada área sanitaria. De no aplicarse este factor de corrección, precisó el conselleiro, más de 200 concellos estarían en los dos niveles de restricciones más altas y con medidas aún más duras en vigor.

“Descartamos los cierres totales de las actividades económicas, hay amplios sectores de la población que pueden participar de ellas de forma totalmente segura” Julio García Comesaña - Conselleiro de Sanidade

Doce concellos, con una población total de cerca de 140.000 personas, estarán en el nivel máximo: Baiona, Muros, Burela, Foz, Viveiro y Monterroso se unen a Boiro, O Barco, Cambados, Meaño, O Grove y Sanxenxo. Como en el nivel alto, estarán prohibidas las reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada; el resto de horas, máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior. Las terrazas, también al 50% de aforo; pero el interior de la hostelería abrirá al 30%, y siempre con exigencia de certificados COVID para los clientes.

En el nivel alto estarán 1,6 millones de personas de 52 concellos. Entre ellos, las siete principales ciudades, ya que a Vigo, Pontevedra y Ourense se unen A Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo. Respecto al nivel máximo, la única relajación es que los interiores de la hostelería tendrán un límite del 50% del aforo en lugar del 30%.

Ya en el nivel medio estarán 52 concellos en los que habrá ocio nocturno hasta las 3, con exigencia de certificados, y después de esa hora y hasta las 6 se prohíben las reuniones de no convivientes.