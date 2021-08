El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha señalado, tras la última reunión del comité clínico, que las autoridades sanitarias esperan que la tercera semana de agosto puedan relajarse las restricciones frente a la covid-19 en "muchos municipios" de Galicia, entre los que se incluirían grandes ciudades, aunque no ha avanzado cuáles a la espera de la evolución epidemiológica.

En declaraciones a los medios en Ribeira, el presidente gallego ha ratificado que Galicia roza ya el pico de la quinta ola, por lo que entre finales de esta semana y principios o mediados de la que viene, tras una fase de meseta, empiece a descender tanto el número de contagios como la hospitalización en planta y en UCI en Galicia.

Feijóo ha vinculado la mejora de los datos con las últimas medidas tomadas --ya que el ciclo epidemiológico de 15 días está concluyendo y los datos "mejoran"--, al tiempo que ha avanzado que el comité clínico, que continuará reuniéndose semanalmente este mes, podría empezar a rebajar las restricciones (que por el momento se mantienen en niveles similares a las últimas decretadas) en la tercera semana de agosto.

"Muchos ayuntamientos, incluidas ciudades, van a bajar a niveles medios si todo sigue comportándose como se está comportando. Podremos abrir ciudades y otras localidades a posiciones más tranquilas", ha avanzado, antes de lanzar, eso sí, una advertencia: que pueda hacerse o no finalmente dependerá del "comportamiento social, de no hacer botellones" y no favorecer la expansión del virus con actitudes poco seguras en reuniones sociales.

El presidente gallego ha realizado estas declaraciones un día después de que el comité clínico acordase mantener a todas las ciudades en nivel alto al menos hasta su próxima reunión. En total son 62 los municipios que se encuentran en esta franja de limitaciones, y nueve todavía se encuentran en el nivel máximo: Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Meaño, O Grove y Sanxenxo; mientras que Boiro, Cambados y O Barco de Valdeorras pasan a nivel alto.

De seguir con la progresión actual de los datos, en la línea con lo manifestado por lo presidente, lo previsible es que no todas las ciudades desciendan en el escalón de las restricciones a la vez. El paradigma es Ourense, que siendo la primera que alcanzó el pico, podría también, junto a otras urbes, encabezar la nueva desescalda, mientras que otras ciudades quedarían más rezagadas.

APERTURA DEL OCIO NOCTURNO

La relajación de las restricciones tendría impacto a diferentes niveles. Y es que, por ejemplo, en el caso de las localidades en nivel máximo de limitaciones, con ocio nocturno cerrado, se exigen certificados covid-19 para acceder al interior de locales de hostelería, cuyo aforo está limitado al 30% y al 50% en exteriores --de acceso libre--. Las reuniones están prohibidas entre no convivientes entre la 1,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada; mientras que durante el resto de día, deben ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

Los municipios en nivel alto también cierran sus locales de ocio nocturno y exigen certificado covid-19 para acceder al interior de locales de hostelería, cuyo aforo está limitado al 50%, igual que los exteriores --de acceso libre--. Las reuniones están prohibidas entre no convivientes entre la 1,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada; mientras que durante el resto de día, deben ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

En cambio, los vecinos de ayuntamientos de nivel medio disponen de locales de hostelería, sin necesidad de certificados covid-19, al 50% de su capacidad --tanto en interior como en terrazas--. Donde sí necesitan certificados es para el ocio nocturno, que abre hasta las 3,00 horas. Además, las reuniones de no convivientes entre las 3,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada están prohibidas, mientras que durante el resto de horas, deben ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

En el nivel medio-bajo, los ayuntamientos cuentan con la hostelería con un 100% de aforo en terrazas y 50% en interior, sin necesidad de certificados covid; mientras que el ocio nocturno abre hasta las 3,00 horas, con la obligatoriedad de presentar certificados. Las reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6 de la madrugada están prohibidas, y para el resto de horas, deben ser de un máximo de seis personas en el interior y de 10 en el exterior.

FEIJÓO DEFIENDE EL CERTIFICADO COVID EN HOSTELERÍA

En su intervención, el presidente gallego ha destacado que Galicia roza el 72% de la población diana ya inmunizada con doble dosis; mientras que el 78% ya ha recibido una dosis; y el 94% de los mayores de 40 ya está inmunizado con la pauta completa.

En esta coyuntura y, pese a que se cuenta con menos vacunas de las que la comunidad "desearía", ha vuelto a defender compatibilizar la defensa de la salud pública con preservar la economía, con el foco en la hostelería. Y en medio del debate estatal sobre el certificado covid, ha vuelto a defender que se solicite para el acceso a interiores una PCR negativa, o bien el certificado de vacunación o el de haber pasado la enfermedad.

"Seguro que los hosteleros entienden que es mejor permanecer abiertos que solo las terrazas", ha dicho Feijóo, quien ha insistido en que las medidas de la Xunta se ajustan a "una metodología europea (siguen la línea de las exigencias de varios países) y contrastada", que también "pone en valor" el proceso de vacunación, por ejemplo, entre los jóvenes.