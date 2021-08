La quinta ola de la pandemia de SARS-CoV-2 se resiste a tocar techo en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que desde hace días rema a contracorriente del conjunto de Galicia, donde los números del COVID tienden a estabilizarse a la baja. En este contexto, la demarcación coruñesa batió un nuevo récord diario de contagios, al notificar 403 en solo 24 horas, según el último balance del Servizo Galego de Saúde (Sergas), elaborado con datos recogidos entre las seis de la tarde del miércoles y la misma hora del jueves. En toda la comunidad se registraron 1.011 positivos en ese periodo, de manera que el distrito sanitario coruñés, que supera ya los 4.500 casos activos, concentra el 40% del total de nuevas infecciones en territorio gallego.

El incremento en la detección de positivos diarios se nota también en la hospitalización, ya que el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) encabeza la subida diaria de ingresos por COVID en Galicia, y en toda el área sanitaria hay ya 86 pacientes hospitalizados. La mayoría, 77, se encuentran en el edificio principal del Chuac, y de estos 15, los más graves, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee se recuperan otros tres pacientes con esa infección; mientras que los hospitales HM Modelo y San Rafael albergan a otros tres enfermos (uno en cada centro).

El virus avanza imparable en la calle, no da tregua, y eso se nota en los hospitales, pero la buena noticia es que en las aguas residuales de la ciudad de A Coruña y sus concellos limítrofes —Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros— se atisba el pico de esta quinta ola, tal y como avanza el último informe publicado por el equipo de CovidBens, correspondiente a la semana del 19 al 23 de julio, y que puede ser consultado en el respectivo apartado de la página web de EDAR Bens. Según los datos recabados tras el análisis de esas aguas por los investigadores del proyecto —en el que colaboran la depuradora, el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) y la Universidade da Coruña (UDC), a través de su Centro de Tecnologías TIC (Citic)—, en algunos puntos del muestreo —en concreto, en Culleredo y Oleiros— el tope de la curva parece haberse alcanzado hace unos días.

CovidBens es, hasta ahora, el único modelo capaz de predecir el número de portadores a partir de la carga viral en las aguas residuales, y el hecho de que la presencia del SARS-CoV-2 haya empezado a reducirse en el sistema de saneamiento de A Coruña y su área metropolitana sugiere que, en un par de semanas, se podría empezar a aliviar, levemente, la demanda asistencial. Los investigadores del proyecto llaman, no obstante, a la prudencia, y recuerdan que la carga viral en las aguas residuales sigue siendo “alta”, lo cual significa que el SARS-CoV-2 circula por la urbe coruñesa y sus municipios colindantes “en busca de clientes desprevenidos”. Además, recuerdan que el virus se transmite “entre vacunados y no vacunados”, ya que el antígeno “protege frente a la enfermedad, pero no es esterilizante”, es decir, las personas inmunizadas pueden “infectarse con el virus”.

En cuanto a las variantes del SARS-CoV-2 presentes en las aguas residuales de A Coruña y sus concellos limítrofes, el último informe publicado por el equipo de CovidBens recoge pocos cambios con respecto al de la semana anterior. La variante delta —detectada por primera vez en la India y que llevó al país asiático a las peores cifras de contagios y casos activos de COVID en lo que va de pandemia—, ocupa un 76% de la carga viral en esas aguas, (tres puntos más), mientras que la presencia de la variante alfa, procedente de Reino Unido, se mantiene estable en un 16%.

La principal novedad es la irrupción de la variante beta, originaria de Sudáfrica y considerada por las autoridades sanitarias como una de las variantes preocupantes (VOC, por sus siglas en inglés) del SARS-CoV-2, que en el anterior análisis de las aguas residuales de A Coruña y su área metropolitana no figuraba, y ahora tiene una presencia del 6%. La misma que la variante colombiana, que ya presentaba ese porcentaje en el informe anterior.