Galicia es la comunidad más rezagada en la vacunación contra el COVID de los veinteañeros. Solo el 11,5% de los gallegos de 20 a 29 años ya tiene la pauta completa y aunque el porcentaje sube al 44% al hablar de quienes han recibido una dosis, son las tasas más bajas de todo el país y muy lejos de la media estatal: un 61% con un pinchazo y un 24% con los dos, según los últimos datos de vacunación del Ministerio de Sanidad, correspondientes al pasado martes.

Pese a que Galicia es la tercera autonomía con mayor porcentaje de población que ya recibió las dos dosis de la vacuna —el 73, 4%, solo por debajo de Asturias (74,6%) y Extremadura (74,4%)—, su apuesta por inmunizar en riguroso orden de edad hace que esté a la cabeza en las franjas más altas, pero que sus datos empeoren a medida que baja la edad y que en algunas franjas incluso esté por debajo de la tasa media del conjunto del país.

Con la llegada de la quinta ola, donde los jóvenes concentran la gran mayoría de los contagios, algunas comunidades apostaron por adelantar su inmunización y comenzar a vacunar a menores de 30 o incluso adolescentes para intentar frenar la transmisión. Galicia, aunque ya arrancó la vacunación de los veinteañeros e incluso abrió de modo puntual la autocita para adolescentes, apostó sin embargo por seguir la estrategia inicial, es decir, inmunizar de mayor a menor edad. Y eso hace que ahora haya grandes diferencias entre unas y otras comunidades. Mientras solo uno de cada diez veinteañeros gallegos tiene ya la pauta completa de la vacuna antiCOVID, la tasa supera el 30% en autonomías como Baleares, Cataluña o Navarra y en otras cinco ya tienen inmunizados al menos a una quinta parte.

Grandes diferencias por comunidades que se repiten con los adolescentes (de 12 a 19 años) aunque las cifras son muchos menores. Si en el conjunto del país solo hay un 5% con la pauta completa de la vacuna, hay comunidades como Galicia donde ni siquiera llegan a esta tasa (0,8%, de nuevo la más baja del país, seguida de Comunidad Valenciana con un 0,9%) y otras que la triplican como Baleares, donde el 23% ya tienen dos dosis o Aragón y Cataluña (por encima del 12%).

Los datos del Ministerio de Sanidad revelan también que Galicia se sitúa en el furgón de cola en la inmunización de treintañeros. Más de la mitad de los residentes en la comunidad de 30 a 39 años (el 55%) todavía no tiene las dos dosis de la vacuna, lo que sitúa a Galicia como la quinta autonomía con menor tasa de pauta completa en esta franja de edad. Se sitúa ligeramente por debajo del conjunto de España —si en Galicia tienen las dos dosis de la vacuna el 45,8%, en todo el país sube al 50%—, pero muy lejos de las comunidades con mejores datos: del país: Extremadura (66%) y Navarra (59%).

A medida que aumenta la edad de la población a inmunizar, los datos de Galicia mejoran. Un 86,7% de gallegos de 40 a 49 años ya tienen la pauta completa y aunque esto significa que uno de cada diez todavía están pendiente de al menos una dosis, es la segunda mejor cifra de todo el país, solo por debajo de Extremadura (87,2%) y casi siete puntos por encima del conjunto del país: 79,4%. Lo mismo ocurre en la franja de 60 a 69 años, donde Galicia vuelve a situarse como la segunda comunidad con mayor tasa de inmunizados: el 96,4%. Y en el caso de quienes tienen entre 50 y 59 años, la comunidad gallega lidera la vacunación en el país: un 93% tiene la dos dosis del antígeno contra el coronavirus, frente al 89% en el conjunto del país. Diez autonomías todavía no han logrado llegar al 90% de inmunizados con las dos dosis en esta franja de edad.

Los datos de Sanidad revelan que entre los mayores de 80 y quienes tienen de 70 a 79 años prácticamente no hay diferencias por autonomías. Entre los octogenarios —los primeros en inmunizarse tras quienes viven en residencias— solo Asturias no ha alcanzado el 100% al quedarse en un 99% y en quienes rebasan los 70 años, la gran mayoría también roza el pleno. En el caso de Galicia tienen las dos dosis de la vacuna el 99,6%.

La vacunación, esta semana

El Sergas continúa esta semana con la campaña de vacunación, centrada principalmente en los jóvenes de 20 a 29 años, aunque la inmunización se ralentiza. Esta semana hay dos días en los que no se dan pinchazos —ni el pasado lunes ni el próximo domingo, que es festivo— y en el caso del área sanitaria de A Coruña todos los días están citados jóvenes veinteañeros, personas que han tenido que ir a la repesca al no ser llamados o no convocados en su momento, estudiantes que el próximo curso irán de Erasmus o quienes tras quedarse atrás han pedido hora por el sistema de autocita. El Sergas solo reservó un día de esta semana —la jornada de hoy— para terminar la pauta en los treintañeros del área que estaban pendiente de la segunda dosis.