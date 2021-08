La primera ola de calor del verano se mantendrá todo el fin de semana pero el lunes llega a su fin, según las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), que prevén que las temperaturas se mantengan este viernes alrededor de los 40º en muchos puntos.

Divendres dominat pel sol i per l'ambient extremadament calorós. A l'interior la majoria de valors màxims es mouran entre 36 i 41 ºC. https://t.co/dvBoqC7XAJ pic.twitter.com/2BXBeyRNrA — Meteocat (@meteocat) 13 de agosto de 2021

En Andalucía, según la AEMET, los termómetros podrían escalar hasta los 44º en el valle del Guadalquivir.

No obstante, esta ola de calor, que ha traído noches tórridas y una intrusión de polvo sahariano que ha enturbiado el ambiente, tiene fecha de caducidad. La bajada térmica del lunes no llegará gracias a la lluvia, lo que ayudaría a refrescar el ambiente, sino que irá acompañada de viento en Cataluña. Esta circunstancia preocupa a las autoridades de Protección Civil, porque no despeja el riesgo de incendios forestales.

Atención a los incendios

La Generalitat activó el martes el nivel 3 del plan Alfa en 279 municipios catalanes, en los que estarán en vigor una serie de restricciones para contener el riesgo extremo de incendio forestal debido a la ola de calor que comenzó el miércoles y durará todo lo que queda de semana.

La alerta es máxima. De momento, el incendio que se declaró ayer en La Pobla de Massaluca (Tarragona), junto al río Ebro, ha sido el más importante que se ha registrado hasta ahora. Los Bomberos lo han dado este viernes por controlado y ha quemado unas 59 hectáreas de masa forestal.