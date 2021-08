Más del 70% de la población diana de Galicia ya tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero el complejo engranaje que supone inmunizar a miles de personas en tiempo récord, también tiene sus fisuras. Son muchos los pacientes que denuncian haber quedado en un limbo y que por más que alertan de su situación al Sergas, el tiempo pasa sin obtener respuesta. Hay múltiples situaciones: no haber sido convocados cuando les tocaba por edad, haber tenido que aplazar el pinchazo y no ser capaz de conseguir nueva cita, ser paciente desplazado por trabajo o estudiantes que recibieron la primera dosis en otra comunidad y ven cómo se acerca el plazo máximo entre dosis sin lograr recibir la segunda. Desde el Sergas resaltan que en el caso de los pacientes desplazados se les inmuniza sin problema siempre que “acrediten” que ahora viven en Galicia “mediante el empadronamiento, un contrato de alquiler o de trabajo” y recuerdan que para el resto de incidencias hay varios teléfonos habilitados así como el sistema de autocita para todos los mayores de 40 años que todavía no pudieron vacunarse.

Hay múltiples casuísticas entre quienes se encuentran o han estado en ese limbo de la vacunación, pero todos coinciden en lo mismo: de un teléfono les derivan a otro, se abren múltiples incidencias y los días pasan sin recibir noticias. “Te van pasando de un sitio a otro, te dicen que allí no es, que llames a otro teléfono o al centro de salud y nadie sabe nada”, señala Blanca de María, una coruñesa que tras recibir la primera dosis en Madrid —donde estudió este curso— tuvo que abrir “hasta cinco incidencias” para poder completar la pauta en Galicia y eso que “llamé antes de vacunarme en Madrid para contarles mi situación y me dijeron que aquí no tendría problema”. Logró ya inmunizarse pero con una semana de retraso según lo recomendado. Otro ejemplo de quienes recibieron la segunda dosis con retraso es Laura, una profesora gallega que se vacunó con la primera de AstraZeneca con normalidad pero que cuando le tocaba la segunda, vio cómo era la única de su instituto a la que no convocaban. Tras varias incidencia y una reclamación, logró completar la pauta, pero un mes más tarde de los tres establecidos como máximo entre dosis. Y en otros casos todavía están a la espera. Le ocurre a Anaís, una treintañera que quiso aplazar su cita para que no le coincidiera con el bautizo de su hijo y que pese a que le dijeron que no habría problema, un mes después no tiene noticias, o a Marcos, desplazado por trabajo desde Valencia y que sigue a la espera.

El Defensor del Paciente denunció hace unos días que precisamente los estudiantes o desplazados por trabajo son los que más problemas tienen. El conselleiro Julio García Comesaña, sin embargo, negaba rotundamente esta semana que no se esté vacunando a los desplazados. Tal y como indican en Sanidade y se especifica en una instrucción publicada en la web del Sergas en marzo, estos pacientes deben acreditar que residen de forma temporal en Galicia —mediante el empadronamiento, “contrato de alquiler o laboral”— y cubrir un formulario. Deberán llamar al 881002021 para notificar su situación y si cumple los requisitos “se le dará un alta rápida en el sistema de información de tarjeta sanitaria” para ser citado. Y para cualquier otra incidencia está el teléfono 981215930 que tal y como indican en el Plan Galego de Vacinación fronte o SARS-CoV-2 sirve tanto para pedir cita para la primera dosis como para alertar de que no se le ha convocado para la segunda. Si es mayor de 40 años ya es posible la autocita en https://cita.sergas.es o en la app Sergas Móbil.

Blanca de María, estudiante gallega desplazada en otra comunidad: “Barajé volver a Madrid porque aquí no me daban solución para la segunda dosis”

La coruñesa Blanca de María, de 24 años, sabe bien lo que es contar los días para que acabe el plazo aconsejado entre dosis —en su caso 21 días, al recibir la de Moderna— sin tener noticias de cuándo recibir la segunda. Vivió este curso en Madrid, donde estudiaba un doble máster y obtuvo la tarjeta de desplazada “que acababa en agosto y que en ningún caso anulaba mi tarjeta del Sergas”. A mediados de julio decidió recibir la primera dosis en Madrid pero eso sí, llamando antes al Sergas por si después habría algún problema en ponerse la segunda en Galicia. “Me dijeron que no pasaba nada, pero al llegar aquí tuve que abrir cinco incidencias y te pasaban de un sitio a otro, nadie sabía nada”, señala. Prueba de ello es que llegó a recibir el SMS para la primera dosis en el Sergas por edad pero sin noticias de la segunda. “Llegué a barajar el ir a Madrid solo para recibir la segunda porque aquí no veía solución pero finalmente me llamaron y la recibí justo hoy [ayer, justo un mes después de la primera]. Todos los que estábamos en el Hospital de Oza era por algún problema similar”, asegura.