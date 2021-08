La sangre es un elemento único e indispensable que no se fabrica, solo se puede obtener de donaciones voluntarias. Un simple pinchazo, entre 20 y 30 minutos en todo el proceso y 450 mililitros de oro líquido que pueden salvar hasta tres vidas. La pandemia de SARS-CoV-2, y sobre todo el estricto confinamiento domiciliario de la primera ola, paralizaron buena parte de la actividad sanitaria de Galicia, pero no lograron dejar aparcadas, en ningún momento, las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos, Tecidos e Sangue (ADOS), que cada día se desplazan a diferentes puntos de la comunidad gallega para facilitar la recogida de muestras. Tratamientos oncológicos, urgencias e intervenciones quirúrgicas que no se podían posponer, como los trasplantes, fueron el principal destino de las donaciones de sangre de los gallegos durante la etapa más restrictiva del primer estado de alarma.

La emergencia sanitaria no frenó, tampoco, la solidaridad de los gallegos; de hecho, Galicia registró el año pasado un total de 104.637 donaciones de sangre, que suponen 39 procedimientos de ese tipo por cada mil habitantes, una tasa que supera la media estatal y que sitúa a la comunidad gallega como la tercera autonomía de España en índice de participación. Esa cifra está ligeramente por debajo de las 109.330 donaciones de sangre alcanzadas en 2019, un descenso que desde ADOS ven “comprensible” dada la situación de pandemia. Máxime, teniendo en cuenta que, entre los meses de marzo y mayo de 2020, se suspendió la segunda fase de donación de la campaña universitaria, que tiene un peso específico considerable en el volumen de donaciones totales anuales.

Por provincias, A Coruña es la que presenta mejores números, con 49.843 donaciones de sangre en 2020, lo que supone un leve descenso con respecto a las 51.341 del ejercicio anterior (unas 1.500 menos). No obstante, y pese a la pandemia de SARS-CoV-2, son más que las 49.224 contabilizadas dos años antes, en 2018. La tasa de la provincia coruñesa se sitúa, así, en 44 donaciones de sangre por cada mil habitantes, por encima de Lugo, Ourense y Pontevedra con tasas de 24, 32 y 39 donaciones de sangre por cada mil, respectivamente.

Para compatibilizar la necesidad de sangre y sus componentes con las restricciones de las diferentes etapas de la emergencia sanitaria y garantizar la seguridad de donantes y personal sanitario, ADOS puso en marcha, ya a mediados de marzo de 2020, un sistema de cita previa, a través del teléfono gratuito 900 100 828, que regula el flujo de donantes en sus diferentes unidades móviles. “Desde que empezó la emergencia sanitaria trabajamos de manera especial. Citamos previamente a los donantes, algo que antes no se hacía, aunque una persona que pase por la calle y quiera donar, en principio, podría hacerlo también”, apunta la portavoz de ADOS, Ángeles Pazos.

Obviamente, el uso de mascarilla es obligatorio en el interior de los vehículos de ADOS. Cumpliendo con la normativa vigente, solo puede haber dos personas donando simultáneamente. Previamente a la pandemia, el máximo era de cuatro. “Las citas nos sirven también para evitar colas y aglomeraciones”, apunta Pazos, quien especifica que los protocolos de seguridad y higiene incluyen también el uso de guantes desechables y desinfecciones de camillas y manos con cada donante, entre otras medidas. “Lo hemos llevado al extremo. Somos un centro de salud sobre ruedas”, subraya la portavoz de la Axencia.

El semáforo de reservas que se puede consultar en la página web de ADOS indica que, en general, el stock está a un buen nivel, salvo en los grupos Cero Positivo y Negativo, que actualmente están bajos. Desde la Axencia avisan de que Galicia precisa entre 400 y 500 extracciones cada día para mantener —también en verano— un adecuado nivel de provisiones. La implantación del sistema de cita previa ha permitido, precisamente, mantener un mayor control sobre estas. “No se trata de acumular grandes cantidades de sangre —las plaquetas, por ejemplo, tienen una vida muy corta, de solo una semana—, sino de ir escalonando a los donantes para no correr el riesgo de que se genere algún déficit de algún componente sanguíneo”, apunta Ángeles Pazos, quien recuerda que en la web de ADOS —https://ados.sergas.gal/Paxinas/web.aspx— se puede consultar el itinerario semanal de las unidades móviles de donación, y también pedir cita previa.

En cuanto a los requisitos, en general, pueden donar sangre las personas mayores de 18 años —a partir de los 65, pueden continuar con el visto bueno de su médico—, con más de 50 kilos de peso y que no padezcan ni hayan padecido enfermedades transmisibles por la sangre (hepatitis B, hepatitis C, sífilis, sida...). Los hombres pueden donar un máximo de cuatro veces al año, y las mujeres, tres. Entre cada donación tienen que pasar un mínimo de dos meses, salvo que se realicen mediante el procedimiento de aféresis, en cuyo caso solo es necesario que transcurran quince días.

¿Sabía que...?

Cuando no había ADOS, las donaciones eran familiares

Antes de que existiese la Axencia de Doazón de Órganos, Tecidos e Sangue (ADOS), cuando un ciudadano de Galicia tenía que entrar en quirófano, se pedía a sus familiares que hiciesen una donación de sangre para garantizar las reservas.

Una sola donación puede salvar tres vidas

A partir de una donación se obtienen tres componentes sanguíneos y se puede tratar a tres personas. Así se optimiza el uso de un bien escaso, los pacientes reciben solo el componente necesario y se reduce el riesgo de reacción transfusional.

Galicia necesita entre 400 y 500 de donaciones cada día

Los hospitales de la comunidad gallega precisan entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día para atender tanto las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos programados como a las urgencias médicas que puedan surgir.

Los hombres pueden donar más veces que las mujeres

Los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres tres. Entre cada extracción deben pasar un mínimo de dos meses, salvo que se realice mediante aféresis. En ese caso, se puede hacer con más frecuencia, ya que entre un procedimiento y el siguiente solo es necesario que pasen quince días.