La hostelería gallega vivió ayer una jornada de indignación, cabreo y frustración. La alegría de no tener que pedir el pase COVID a los clientes que querían consumir en el interior de los locales les duró poco. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia adelantó ayer a mediodía que rechaza la petición de la Xunta y no autoriza a los locales de la hostelería de los concellos con más casos de coronavirus a solicitar el pasaporte COVID para el acceso a su interior. En consecuencia, se activa el plan B del Gobierno autonómico por si no recibía el aval judicial: nueva reducción de aforos desde el martes, que llega al cierre del interior de bares y restaurantes en los concellos con máximo riesgo.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, se mostró ayer “enfadado” con las asociaciones de hostelería que presentaron el recurso contra la orden de la Xunta. Ese recurso llevó al Tribunal Superior a declarar que la exigencia de certificado dictada por la Xunta no estaba vigente porque no se le había presentado, lo que llevó al Gobierno gallego a tener que solicitar a la Justicia su aplicación. Y esa solicitud es la que ahora rechaza el Superior.

Si bien Cañete había dicho que los tribunales estaban “poniendo cordura” en este tema, al entender que pedir datos sanitarios a los clientes excedía las competencias de los hosteleros, ayer, aseguraba que este recurso derivaría en el cierre de locales e, incluso, en la reducción de aforos que, actualmente en la ciudad, están al 50% tanto en interior como en terraza. “Estamos en la campaña de agosto y estábamos trabajando bien”, relató Cañete, a pesar de que, tal y como dijo en ocasiones anteriores, sus clientes les habían manifestado su disconformidad con la medida de mostrar el certificado COVID para poder consumir en el interior de sus negocios.

“Ese recurso también lo sabíamos presentar nosotros y no lo hicimos y fue por algo”, confesó Cañete en declaraciones a este diario, al entender que, “a partir del martes”, el sector estará “peor de lo que estaba”.

El presidente de los hosteleros de A Coruña defiende que, aunque no estaban de acuerdo con tener la obligación de pedir el certificado COVID entendían que era una medida que facilitaba que pudiesen trabajar. Considera, además, que se ha “politizado” la actividad de la hostelería y que esta decisión del Superior supone “un mazazo” para sus intereses, sobre todo, en pleno mes de agosto, que es cuando tradicionalmente los negocios han facturado más.

El jefe de la patronal de los hosteleros de la provincia de Pontevedra reconoce que las grandes asociaciones del sector no habían recurrido la obligación del pase COVID porque sabían que “mucho peor es la reducción de aforos”. “Aceptamos pedir el pasaporte COVID para no tener que ajustar la capacidad de nuestros locales, esto sí que es un palo”, se queja Ballesteros.

“Los nuevos aforos son absurdos y desproporcionados. Galicia es la comunidad más dura y restrictiva con la hostelería, cuando no es la que está en peor situación epidemiológica. En otras comunidades con indicadores de casos COVID similares a los nuestros, los aforos permitidos son más amplios que los nuestros”, sostiene Ballesteros.

Las nuevas restricciones

En los concellos de máximo riesgo, ahora solo O Grove, habrá que cerrar el interior de bares y restaurantes. En los concellos de nivel alto, un total de 54, entre ellos, las ciudades de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra y Lugo, los aforos de los interiores de la hostelería, que ahora son del 50%, quedarán reducidos de nuevo al 30%. El sector del ocio nocturno es otro de los afectados. Ahora tiene un aforo del 50% del interior de los locales en los concellos en nivel medio y medio-bajo (258 municipios, en estos momentos) y de hasta el 100% de la capacidad de las terrazas. Desde el martes tendrán que conformarse con el 30% dentro y el 50% al aire libre, esto último solo en el nivel medio. Así figura en la orden que publicó el viernes de noche la Xunta en el Diario Oficial de Galicia. Las nuevas restricciones, para compensar la no obligación del pase COVID, serán efectivas desde el martes, pero el Comité Clínico se reúne el miércoles y podrían sufrir cambios “para optimizar el control de la transmisión” del virus.

El BNG exige dimisiones en la Xunta por llevar al sector “al límite”

El BNG exigió ayer “la depuración de responsabilidades en la Xunta ante una negligencia que pone al límite al sector de la hostelería”. El diputado Manuel Lorenzo denunció la “irresponsabilidad” del Gobierno de Feijóo por “llevar al sector de la hostelería”, tras el anuncio de que volverán a reducir aforos en bares y restaurantes, al no contar con el aval del TSXG para exigir el pase COVID para acceder al interior de los locales. Manuel Lorenzo pidió la comparecencia “urgente” en el pleno de la Cámara gallega para “dar cuenta de la bofetada del alto tribunal”. El portavoz parlamentario acusó al Gobierno del PP de estar instalado en la propaganda y autobombo y de no resolver los problemas de la hostelería”. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, dijo ver al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “ausente” en la gestión de la pandemia, y a su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, “superado por la realidad” de la crisis sanitaria. Caballero arremetió contra Feijóo por haberse ido de “vacaciones” sin haber presentado ante el TSXG la solicitud para “establecer con legalidad” la exhibición de documentación, permiso que finalmente ha sido denegado.

Menos contagios en Galicia y brote en la residencia García Hermanos de Betanzos

La situación ante el COVID-19 en Galicia mejora en pleno fin de semana de temperaturas extremas y el más festivo del año. El número de contagios detectados ayer descendió hasta los 717 y continúa por debajo del millar, así como la presión hospitalaria que siguió a la baja, con 309 personas ingresadas. Los casos activos, por su parte, también disminuyeron, con 481 menos que el viernes (14.675 en total). Y ya son nueve los días consecutivos a la baja. Por el contrario, la tasa de positividad se eleva hasta el 12,9% respecto al 9,9% del día anterior, y todavía muy por encima del 5% que establece la OMS para dar por controlada la pandemia. Galicia tiene 309 personas ingresadas por COVID, 15 menos que en la jornada anterior. De ellos, 57 están en UCI (+2) y 252 en unidades convencionales (-17). Las personas fallecidas diagnosticadas con COVID-19 en Galicia ascienden a 2.514 después de notificar las autoridades sanitarias ayer dos fallecimientos más: un hombre de 74 años en A Coruña y un hombre de 92 años en Ourense. Ambos tenían patología previas. Los contagios en residencias de mayores han aumentado hasta los 80 tras detectarse 28 casos nuevos en la residencia García Hermanos de Betanzos, informó el Sergas en un comunicado.