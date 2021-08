A medida que avanza la vacunación contra el coronavirus y se conoce mejor la enfermedad, el protocolo a seguir cuando una persona es contacto estrecho de un positivo también varía. Si al inicio de la pandemia cualquier ciudadano que hubiese estado con un infectado debía guardar una cuarentena domiciliaria de 14 días, con los meses esa estancia se redujo a diez y ahora quienes ya tienen las dos dosis de la vacuna o tuvieron COVID en los últimos seis meses ni siquiera deben deben mantener aislamiento domiciliario aunque eso sí, deben salir solo para lo imprescindible (trabajar o cuestiones sanitarias) y evitar aglomeraciones. Desde la Xunta recuerdan que es la Central de Seguimiento de Contactos la que informará a cada persona sobre qué hacer en su caso y que ante sospechas de esta infectado, lo primero es autoaislarse en casa y llamar al 900 400 116, donde se le indicará el protocolo a seguir.

¿A quién se considera contacto estrecho? En la actualidad, tal y como explican desde el Sergas, se considera contacto estrecho a aquellas personas que hayan compartido espacio con un infectado de COVID con una distancia interpersonal inferior a dos metros “y durante un periodo de tiempo superior a 15 minutos”. También a aquellas personas que se encargan del cuidado de una persona con coronavirus y que estuvieran en contacto con sus fluidos.

¿Cómo se localizan? Más allá de que el propio afectado informe de su situación al teléfono de información del Sergas (900 400 116), lo habitual es que los sanitarios localicen a los contactos estrechos durante el rastreo tras detectar a un positivo. Desde el pasado mes de abril, la Xunta no solo pide a los infectados el listado de personas con las que estuvieron en las últimas 48 horas sino que amplía la inspección a la última semana. El objetivo es que los considerados “contactos casuales” también tengan opción de hacerse una prueba y así poder descartar nuevos casos.

¿Cuándo no es necesario guardar cuarentena? Aquellas personas que tuviesen la pauta completa de la vacunación en el día en el que tuvieron contacto con el positivo o que son asintomáticos y han padecido COVID en los últimos seis meses no deberán aislarse diez días en casa. Eso sí, incluso entre ellos también hay excepciones. Tal y como recordaba hace unas semanas el Sergas, los pacientes inmunodeprimidos, que se sospeche que se pueden haber infectado con una variante especial (beta y gamma) o contagiado a través de un visón sí tendrán que permanecer confinados diez días en sus domicilios.

¿Qué medidas deben seguir quienes no están en cuarentena? Pese a no tener que permanecer aislados, si uno es contacto estrecho no puede hacer vida normal y estará bajo vigilancia de los servicios de salud pública del Sergas. Lo que se aconseja es que estas personas salgan únicamente para lo imprescindible (como trabajar), deben “evitar lugares o eventos concurridos, el contacto con personas vulnerables a la enfermedad”, mantener la distancia de seguridad, usar siempre la mascarilla y realizarse las PCR que le indiquen desde Sanidade. Deben estar siempre localizables en el teléfono, no desplazarse fuera de Galicia y alertar ante cualquier posible síntoma.

¿Cómo es el seguimiento si hay que estar confinado por el contacto con un positivo? Si hay que guardar cuarentena, el seguimiento médico será diario bien vía telefónica o a través del sistema Telea (que permite analizar diferentes parámetros médicos del paciente). Estas personas deben permanecer aisladas en una habitación de la vivienda y siempre que sea posible contar con baño individual. Evitar mantener relación con el resto de convivientes y si es necesario hacerlo siempre con mascarilla.

¿Cuándo reciben el alta los contactos estrechos? Aquellos que no precisan guardar cuarentena se someterán a una PCR a los 10 días y si es negativa ya no tendrán que mantener la medidas de prevención (escaso contacto social,salir para lo imprescindible, etc.) y a los que sí tienen que estar aislados se les hace una PCR a los 5 y a los 10 días de la última jornada en la que tuvieron contacto con el positivo, si es negativa se levanta la cuarentena y si no se pone en marcha el protocolo para infectados.

¿Es motivo de baja laboral el ser contacto de un positivo? Sí, el real decreto-ley 6/2020 establece que los periodos de aislamiento por contagio de COVID o por ser contacto estrecho deberán ser considerados como incapacidad temporal por enfermedad y suponen el derecho a una baja laboral.

¿Y si es mi hijo menor el que tiene que estar confinado? Los padres con niños en cuarentena no tienen derecho a pedir baja laboral. El Gobierno aprobó el año pasado —y está prorrogado hasta el 30 de septiembre— el programa Me cuida por el que los trabajadores, según informa CCOO, tienen derecho a adaptar o flexibilizar su jornada laboral (cambio de turno, de horario o funciones) por este motivo con el fin de conciliar. El objetivo es que empresa y trabajador lleguen a un acuerdo sobre la nueva jornada.