El comité clínico se reúne de nuevo esta mañana para redefinir el mapa de restricciones en Galicia ante la evolución de la pandemia por coronavirus. Las decisiones llegan en un contexto marcado por la reducción de aforos aplicada desde ayer por la Xunta de Galicia después de que el TSXG rechazase la obligatoriedad del certificado de vacunación o una prueba negativa para acceder al interior de los establecimientos hosteleros.

Ante esta medida, el Sergas ha aconsejado a quienes no tienen la pauta de vacunación completa o no han pasado la enfermedad que se abstengan de comer o beber dentro de una cafetería o un restaurante. La gran mayoría son jóvenes. La excepción: si te has hecho una prueba PCR o de antígenos que haya dado negativa. Y es que tres de cada cuatro contagios de COVID son jóvenes entre 15 y 39 años. Ellos tienen menor riesgo de padecer un coronavirus grave, pero sí pueden infectar a sus padres, abuelos u otros mayores con más riesgo de terminar ingresados o con COVID persistente.