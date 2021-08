La Policía Nacional halló el pasado martes en una vivienda de Albacete el cuerpo sin vida de María Isabel de la Rosa Cozar, vendedora de la ONCE, de 44 años, de la que no se sabía nada desde el jueves 19 de agosto, y detuvo a un hombre relacionado con estos hechos. El arrestado, de 50 años, y la víctima no mantenían una relación sentimental ni constan denuncias previas por malos tratos hacia el agresor, según informaron ayer fuentes judiciales cercanas al caso.

Tras el hallazgo del cadáver y la detención, muchos vecinos se congregaron junto a la puerta de la vivienda donde estaba la víctima a la que buscaban desde hace días tanto la policía como sus familiares y amigos. También acudieron a la vivienda, de donde primero salió el detenido y después al cadáver de la mujer, numerosos policías y el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa.

La Asociación SOS Desaparecidos había lanzado el pasado sábado la voz de alarma ya que no se sabía nada de esta mujer desde el jueves 19 de agosto, y había difundido el cartel con su imagen y datos.

El caso, que lo instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete, en funciones de guardia, se encuentra bajo secreto de sumario. Según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la investigación continúa abierta para esclarecer estos hechos.

Fuentes judiciales explicaban ayer que en la noche del martes se autorizó la práctica de la autopsia al cuerpo de María Isabel de la Rosa, de 44 años, que estaba previsto se realizase durante el día de ayer en el Instituto de Medicina Forense de la ciudad Albacete.

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, lamentaba en la mañana de ayer la muerte de esta vendedora de cupones de la ONCE y confiaba en que “la Justicia castigue como se merece al responsable o los responsables” del crimen.

Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, condenó ayer en nombre del Ejecutivo autonómico el asesinato perpetrado en Albacete por “lo cruento” de sus circunstancias, y no descarta que pueda haber algún móvil “machista”, aunque las fuentes oficiales confirman que no existía relación sentimental.