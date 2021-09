El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha adelantado hoy que la estrategia en Galicia para acelerar la desescalada en la hostelería recogerá en un protocolo la reapertura del consumo en barras, aunque con unas condiciones que por ahora no ha especificado. El titular de Sanidade ha comparecido este miércoles para explicar las últimas decisiones de la Xunta en la gestión de la pandemia.

Encima de la mesa del Gobierno autonómico está el nuevo plan para acelerar la desescalada en la hostelería, toda vez que la quinta ola está remitiendo en Galicia. Sin embargo, García Comesaña ha expuesto que la Xunta continúa trabajando con el sector para alcanzar un consenso y que espera que se pueda aprobar en el comité clínico de la próxima semana. El viernes representantes de ambas partes volverán a reunirse, tras un encuentro celebrado esta mañana en el que "se avanzó", pero no lo suficiente como para cerrar el acuerdo. La discusión sobre las distancias entre mesas es uno de los asuntos que, según trascendió en días pasados, ralentiza la obtención del consenso.

Lo que sí ha avanzado el conselleiro es que el protocolo en el que trabaja la Xunta junto con el sector hostelero gallego recogerá la reapertura del consumo en barras, aunque con unas condiciones que no ha especificado. "Nos pidieron el uso de las barras y en el nuevo documento están prácticamente incorporadas y se permitirá el uso en unas determinadas condiciones", ha declarado el conselleiro respecto al protocolo que confía en que pueda estar aprobado la próxima semana.

García Comesaña ha desgranado este miércoles las medidas acordadas ayer por el comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia y que se reunió este martes para actualizar los niveles de restricción de los concellos gallegos que hasta ahora situaba a los municipios de Ordes y Monforte de Lemos en riesgo máximo, y a otros 17, un escalón por debajo. Un nuevo mapa, que estará vigente a partir de las 00:00 horas del próximo sábado 4 de septiembre, incluye en la terna de cabeza, al ayuntamiento coruñés de Melide, por lo que pasan a ser tres los concellos en el más alto nivel de restricciones, donde la hostelería permanecerá cerrada en su interior y las terrazas al 50%, mientras que los locales de ocio nocturno solo podrán abrir sus terrazas con un aforo del 75%.

En el área de A Coruña, los concellos de Cambre, Culleredo, Sada y Carral bajarán el sábado a nivel medio-bajo, mientras que A Coruña, Arteixo y Oleiros se mantendrán en el nivel medio, con aforo del 100% en terrazas de locales de hostelería y del 50% en el interior.

Tres grandes ciudades bajan de nivel

Una de las grandes novedades que nos deja este nuevo mapa de restricciones es el descenso de tres de las grandes ciudades, que bajan del nivel medio al último escalón de medidas. Son Vigo, Pontevedra, y Santiago, que se desmarcan de A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense, urbes que se mantienen en la franja de concellos con medidas de nivel medio.

Estas medidas se aplicarán en un total de 40 municipios, cuando la semana pasada afectaban a 56. Son por lo tanto 16 municipios menos los que ya no estarán en esta franja que sí integran los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Corcubión, Malpica de Bergantiños, Oleiros, Oza-Cesuras, Ponteceso, Zas, Aranga, Betanzos, Camariñas, Fisterra, Santa Comba, Silleda, Boimorto, Frades, Muros, Noia, Santiso, Tordoia, Ferrol, Chantada, Lugo, Outeiro de Rei, Baraja, Cospeito, Taboada, A Rúa, Ourense, O Barco de Valdeorras, Verín, Bueu, Poio, Sanxenxo, Gondomar, Pazos de Borbén, Ponteareas, Redondela y Nigrán.

Los restantes ayuntamientos gallegos permanecerán en el nivel medio bajo que cada semana engorda más su lista, indicativo de que la quinta ola sigue remitiendo en Galicia.

INCIDENCIA

"La situación epidemiológica evoluciona favorablemente", asegura Carmen Durán, directora general de Salud Pública. El área sanitaria de Lugo es la que mayor incidencia tiene con 200 casos en los últimos siete días. Pontevedra es la que menos, con 158. Carmen Durán apunta que la alta incidencia de Lugo estaría vinculada a los brotes de Monforte de Lemos

El número reproductivo está por debajo de 1 y todas las áreas sanitarias están por debajo. La incidencia acumulada es a día de hoy un 20% menor respecto a la semana pasada: 106 casos a 7 días y 259 a, 14

La incidencia acumulada está descendiendo en todas las franjas de edad y áreas sanitarias.

VARIANTES

La Delta continúa siendo la predominante en Galicia con un 97% de casis. El 3% restante es principalmente Alfa, aunque según informa Carmen Durán, se han detectado variantes de todo tipo. Nigeriana, colombiana...

MASCARILLAS

Enrique Míguez, miembro del comité clínico, pide prudencia: "Es una pena que por la relajación haya aumentado la transmisión", lamenta. Llama a la población a vacunarse pero también a que siga cumpliendo las medidas de prevención con el uso de la mascarilla.

El gerente del Sergas, José Flores, aborda la presión hospitalaria en Galicia. Hay 156 personas hospitalizadas. Lo que más preocupa, asegura, es que hay 52 personas en la UCI. Disminuye de forma "mucho más lenta de lo que nos gustaría".

VACUNACIÓN

Hay abiertos 30.000 huecos para vacunas este viernes con el sistema de autocita, explica el conselleiro Los mayores de 20 años pendientes de vacunación solo han cubierto la mitad de las citas disponibles.

Hay un 8% de personas no vacunadas, un dato "francamente bueno", asegura García Comesaña. No descarta, si fuera necesario, poner en marcha puntos de vacunación sin cita aunque, precisa, "en Galicia de momento no fue necesario".

LAS 'NO-FIESTAS' DEL VERANO

El conselleiro ha precisado que antes del puente de agosto se solicitó prudencia a la población y que algunos de los concellos que están ahora en máximo riesgo son consecuencia de esas fiestas. "Lamentamos haber tenido razón".