El Papa ha señalado que la legislación de la eutanasia en España, aprobada el pasado junio con la opinión en contra de la Organización Médica Colegial, el Comité Español de Bioética e incluso con el rechazo del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, es un síntoma de que se está viviendo "una cultura del descarte".

"Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos... Los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan... O sea, hay una cultura...", ha señalado el Pontífice en una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press.

Así, el Papa ha pedido mirar a "las periferias" asiáticas, por ejemplo, "para irnos más lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de acá". "El descarte de pueblos enteros. Piense en los rohingyas, descartados, gitaneando por el mundo. Pobrecitos. O sea, se descarta. No sirven, no van, no sirven", ha lamentado.

El Santo Padre ha seguido reflexionando sobre esta cultura del descarte que, a su juicio, "influye mucho sobre uno de los dramas de la cultura actual europea" que es el envejecimiento de la población. En Italia, la edad media de la población es de 47 años.

"En España creo que es mayor. O sea, la pirámide se ha invertido. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho. Se mira al de adelante...¡y a veces usando la compasión!", ha añadido para zanjar: "La Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho".

La Cadena COPE ha emitido este 1 de septiembre una entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco realizada en Roma, la primera que concede el Pontífice a un medio de comunicación tras su operación de colon el pasado julio