Más de 40.000 residentes en el área sanitaria de A Coruña ya han superado el COVID, pero muchos arrastraron o todavía lo hacen síntomas propios de la enfermedad durante semanas o meses. De su seguimiento y recuperación se encarga la Unidad postCOVID del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), un área multidisciplinar a la que no cesan de llegar nuevos pacientes. “Han pasado y siguen pasando muchos. Cada semana tenemos unas seis consultas y a cada una acuden entre diez y veinte pacientes, más bien veinte. A ellos hay que sumar a pacientes de Primaria que vemos a través de la e-consulta”, explica la coordinadora de la unidad y jefa de Neumología, Carmen Montero, quien reconoce que tras la alta incidencia de casos durante esta quinta ola, esperan un repunte de pacientes en otoño.

Desde la unidad se realiza un doble seguimiento: de los pacientes que estuvieron ingresados y de aquellos que pese a pasar el COVID en casa ven que sus síntomas no remiten y son derivados por su médico de cabecera. “A todas las personas que estuvieron hospitalizadas con coronavirus se les hace una primera consulta pasados unos dos meses en donde les realizamos una placa de tórax y en algunos casos una analítica para ver si la radiografía ya se ha normalizado”, indica la doctora Montero, que explica que si no detectan “ningún síntoma” el paciente recibe el alta definitiva, algo que consigue poco más de la mitad de los atendidos. El resto presentan algún problema de salud relacionado directa o indirectamente con el COVID y se continuará con su seguimiento. “En la primera consulta los vemos neumólogos y doctores de Medicina Interna pero se derivan a cardiólogos, neurología, psiquiatría o rehabilitación, en función de los síntomas que presenten”, aclara Montero.

Los pacientes que ingresan son solo un 20% del total de infectados por COVID y no es necesario haber desarrollado la enfermedad grave para presentar síntomas que se resisten a desaparecer. “Tenemos un porcentaje de pacientes que pasaron el COVID en sus domicilios, que se les hace el seguimiento en Atención Primaria y que nos los derivan si siguen con sintomatología cuatro u ocho semanas después de superar el virus”, indica esta doctora que reconoce que en algunos de estos casos recurren a la e-consulta.

¿Y cuales son los síntomas más comunes entre quienes sufren el llamado Long COVID o COVID persistente? Hay múltiples —un estudio internacional cifró en hasta 55 los posibles efectos a largo plazo detectados en pacientes que tuvieron coronavirus—, pero algunos se repiten con más frecuencia. “Los más habituales son el cansancio, la falta de respiración al caminar, tos, dolor de cabeza o en el pecho, pero también es frecuente la pérdida de memoria, la dificultad para concentrarse, problemas para dormir o la ansiedad”, explica la doctora Carmen Montero, quien aclara que además los pacientes más graves y que estuvieron en la UCI pueden desarrollar otra sintomatología pasadas las semanas. “Pueden tener miopatía y tener que ir a rehabilitación por alteraciones musculares derivadas de la larga estancia en UCI y de estar con el respirador y también pueden tener patología respiratoria y desarrollar fibrosis”, explica la coordinadora.

Pero en estos meses de trabajo, desde la Unidad postCOVID han observado que también les llegan pacientes que tenían una patología de base no detectada y que ahora tras la infección por coronavirus comienza a dar la cara. “Hay que diferenciar el COVID persistente de aquellos pacientes que tenían una enfermedad no diagnosticada como puede ser el asma bronquial, un problema cardiaco o EPOC”, indica la coordinadora de esta unidad de nueva creación.

“Todavía hay desconocimiento sobre el COVID persistente, por eso lo mejor es prevenir”





Quienes llevan meses con cansancio, tos o problemas para respirar pese a haber recibido el alta médica por coronavirus en su momento sienten miedo e incertidumbre al no saber ni cuánto durarán estos síntomas ni si alguno se convertirá en secuelas que no desaparecerán. La coordinadora de la unidad postCOVID del Chuac, Carmen Montero, pide calma aunque también prudencia ante el llamado COVID persistente. “Hay que recuperar el término convalecencia, es decir, el periodo de recuperación tras una enfermedad grave. El COVID tiene una convalecencia larga y esto ocurre también con otras infecciones víricas como la gripe. Hay pacientes que tras una gripe pueden estar tres o cuatro meses con tos”, señala. Pero esto no quita, reconoce, que estamos ante una nueva patología de la que aun se desconoce mucho. “Es cierto que aun no tenemos muy claro qué es el COVID persistente, sabemos que hay un grupo de pacientes en donde los síntomas persisten y por eso dado el desconocimiento lo más importante siempre es prevenir y no tener la enfermedad”, asegura esta especialista.

Pese a que la mitad de pacientes que estuvieron ingresados reciben el alta tras la primera consulta en la Unidad postCOVID y hay muchos que en apenas ocho o nueve semanas ven cómo desaparecen sus síntomas, hay otros a los que les lleva más tiempo, sostiene y recuerda que aunque la mayoría no sufrirá secuelas persistentes, hay casos como pacientes con fibrosis pulmonar que sí arrastrarán este problema. En cualquier caso y más allá de los tratamientos o la rehabilitación pautados, desde el hospital les piden que “intenten recuperar la vida normal lo antes posible”. “Hay pacientes que sufren mucho cansancio pero lo ideal es volver a la vida de antes, intentar caminar, hacer ejercicio”, sostiene esta doctora.