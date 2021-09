El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) participa en un ensayo clínico internacional para probar una vacuna que busca evitar las recaídas en pacientes con cáncer de colon. Se trata de un medicamento de la farmacéutica BioNtech en el que se utiliza la misma tecnología de ARN mensajero que en las vacunas contra el coronavirus. “Todavía estamos haciendo la selección de los pacientes candidatos a participar en el estudio. Por ahora tenemos a 15 que están a la espera de terminar la quimioterapia para probar la vacuna, pero calculamos que podrán participar entre 50 o 60”, explica la oncóloga del Chuac e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) Margarita Reboredo.

El objetivo de este estudio — en el que participan centros de EEUU, Bélgica, Alemania y España (entre ellos tres gallegos: el Chuac, el de Ourense y el de Santiago)— es poder prevenir las recaídas en pacientes con tumor colorrectal. Por ello, la vacuna se probará en quienes tienen más riesgo de volver a desarrollarlo. “Los candidatos son aquellos pacientes que tras la operación precisan quimioterapia adyuvante y están en estadios 2 y 3. Se les hace un análisis y aquellos que antes de la quimioterapia den positivo en ADN tumoral circulante será quienes prueben la vacuna ya tiene tienen más riesgo de recaídas aunque esto no significa que si dan negativo ya no puedan recaer”, explica la doctora Reboredo, quien recuerda que la vacuna se les inyectará al finalizar la quimioterapia. “Hoy por hoy no puede contemplarse a la vacuna como sustituta de la quimioterapia. Lo que se investiga es qué puede aportar pero detrás del tratamiento”, sostiene.

La principal ventaja de esta nueva vacuna es que permite realizar un tratamiento a la carta para cada paciente. “Utiliza el sistema de ARN mensajero que hace mucho tiempo con el que se investiga en el ámbito del cáncer pero que ahora a todo el mundo le suena por las vacunas de coronavirus”, indica Reboredo, que asegura que esta tecnología “permite preparar, fabricar la vacuna de manera individualizada para cada paciente, es decir, se adapta a las características particulares del tumor de cada paciente y esto permite que el resultado sea un fármaco más personalizado y por tanto más eficaz”. ¿Y esto cómo se logra? “Para la fabricación se toman de base los neoantígenos del paciente que son diferentes a los de otro enfermo. La idea es que la vacuna permita que el sistema inmune a través de esos neoantígenos reconozca las células tumorales y luche contra ellas”, explica esta doctora.

Aunque muy populares ahora por la vacunación antiCOVID, los antígenos de ARN mensajero no son algo novedoso. “Hace tiempo que se trabaja en vacunas y cáncer. Hay ensayos clínicos también para tratar o para evitar recaídas en otros tumores como el de pulmón, el de mama, de páncreas o el melanoma”, indica Margarita Reboredo, que reconoce que “hace años” que se trabaja con vacunas de ARN mensajero aunque eso sí, asegura que la investigación con estos fármacos aún están en “desarrollos iniciales” y hay aún pocos estudios y publicaciones “y poca base para su uso fuera de ensayos clínicos”.

En el caso del estudio en el que participa el Chuac se trata de un ensayo en fase 2 y para el que hospital coruñés todavía se encuentra en fase de selección de los pacientes. “Hay 15 ya candidatos pero, de momento, ninguno está todavía en la fase de probar la vacuna, están a la espera porque se encuentran con el tratamiento de quimioterapia”, explica Reboredo que indica que desde el servicio de Oncología estiman que de los 370 pacientes que cada año se operan de cáncer de colon en el centro coruñés, “entre 50 y 60 puedan participar en el ensayo”.

Solo en Galicia se diagnostican cada año unos 2.800 nuevos casos de cáncer de colon y los expertos aseguran que, aunque varía mucho en función del estadio de la enfermedad en la que se encuentre el paciente, el porcentaje de quienes sufren una recaída si no siguen el tratamiento ronda entre el “25 y el 50%”. “Nosotros lo que buscamos con la quimioterapia complementaria tras la cirugía, con esta vacuna u otros tratamientos que vendrán es reducir el número de pacientes que tienen recaídas, en definitiva aumentar la tasa de curación tras la operación”, sostiene esta oncóloga del Hospital de A Coruña, quien se muestra muy orgullosa de que tres centros hospitalarios gallegos participen en este estudio internacional. “Esto permite ver que estamos ahí arriba junto a los grandes hospitales de Europa”, indica. En España son 13 los centros que participan, entre ellos, el Vall d’Hebrón de Barcelona o La Paz de Madrid.