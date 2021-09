La Xunta prevé tener a toda la población diana en Galicia —mayores de 12 años— vacunada contra el coronavirus en este mes de septiembre, un objetivo que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, considera prioritario de cara al nuevo curso escolar y que permitirá también relajar algunas medidas contra el COVID. En declaraciones a la Cadena SER, Comesaña aseguró que como mínimo “se alcanzará el 95% de vacunados este mes”, aunque aspiran “al 100% de la población vacunada en septiembre”.

El conselleiro se mostró confiado de poder llegar a este punto, ya que el ritmo de vacunación es alto y el porcentaje de gallegos inmunizados roza el 78%, lo que representa más del 85% de población diana.

Respecto a la posibilidad de vacunar a la población sin cita previa como ya hacen otras comunidades, aunque Comesaña no lo descarta en un futuro, por el momento no lo contempla, ya que hasta ahora “la adherencia tanto a la cita forzada como a la autocita” ha sido “francamente buena”. “No deja de ser una aventura porque no sabes cuánta gente va a ir y a efectos de planificación no es la mejor opción. Pero no descartamos hacerlo si vemos que con la autocita no acabamos de conseguir el 100% de vacunados. Pondremos todas las herramientas para conseguir que todos se vacunen”, declaró.

Comesaña señaló además que el Sergas debe tener la capacidad de “vacunar a todos los que vengan” y que en este momento, respecto a la llegada de vacunas, Galicia está en un “buen momento”, a pesar de que ha afeado que la comunidad esté a la cola a la hora de recibir dosis. “Administramos casi todas las vacunas que recibimos, casi el 99 %”, señala.

Respecto a la tercera dosis, Comesaña confía en la “evidencia científica” y espera que se apruebe en el próximo Consejo Interterritorial la administración para inmunodeprimidos, “un grupo relativamente pequeño”. A pesar de que el conselleiro cuenta con que haya ciudadanos que rechacen su dosis, espera que sean minoría.