La Xunta se ha puesto como objetivo que el 19 de septiembre todos los mayores de 12 años tengan la pauta completa de vacunación contra el COVID y para alcanzar el reto se propone inmunizar a los 182.000 gallegos pendientes de recibir las dosis correspondientes: 34.000 no tienen ni la primera y 148.000 aguardan por la segunda. El gran desafío es lograr que se animen los que no han recibido ni la primera inyección. Ahí están los que tienen miedo, los que dudan, los que rechazan los vacunas o los negacionistas de la pandemia, entre otros. Para ponérselo más fácil, la Xunta apuesta ahora por la vacunación sin cita previa, así lo anunció ayer en rueda de prensa el presidente, Alberto Núñez Feijóo. Este sábado podrán acudir sin convocatoria alguna a los centros de vacunación masiva —en el caso del área sanitaria de A Coruña al recinto de Expocoruña— los gallegos mayores de 12 años que aún no han recibido ninguna dosis. Los jóvenes de entre 12 y 15 años deberán llevar un consentimiento informado en papel y firmado por su padre, madre o tutor legal.

El Sergas también acerca la vacuna a algunos candidatos a inmunizarse. Y así el próximo lunes y martes se vacunará en los siete campus universitarios a estudiantes y trabajadores que aún no se han estrenado en la vacunación antiCOVID. También sin cita previa. ¿Por qué en los campus? Porque el 18% de los jóvenes entre 20 y 29 años de la comunidad gallega aún no tienen ninguna dosis de la vacuna, pese a que han sido convocados. El porcentaje es más elevado entre los mayores de 30-39 años: el 21%.

La Consellería de Sanidade, que ya apostó por la vacunación con autocita, apura los tiempos para llegar al otoño con la gran mayoría de los gallegos ya vacunados. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pretende que Galicia se convierta en una de las regiones europeas con mayor porcentaje de población vacunada.

El pasado lunes apuntaba que finalmente en Galicia se vacunará casi el 98%, es decir ya admitía que al menos unos 50.000 gallegos quedarán sin inocular. Eso no quiere decir que el Sergas no siga intentando vacunarlos. Habrá nuevas repescas, anuncian desde Sanidade, donde esta semana explicaron que se llamará personalmente a los más reacios para intentar que se inmunicen. Además la intención de la Consellería de Sanidade es inmunizar en ambulatorios. Otra forma más de facilitar el proceso a los más recelosos.

Durante su comparecencia para explicar las decisiones tomadas por el comité clínico el pasado martes, Feijóo no solo habló de las medidas acordadas para fomentar la vacunación sino que detalló el nuevo protocolo para la hostelería con el que se busca dar estabilidad al sector y que los locales puedan permanecer abiertos con independencia de la situación epidemiológica del concello siempre que cumplan una serie de requisitos.

En la misma línea, el presidente autonómico aseguró que la Xunta y el sector del ocio nocturno ya trabajan también en un protocolo similar para dotar de estabilidad y seguridad a pubs y discotecas que prevén esté listo para el mes de octubre. Además, la Consellería de Sanidade trabaja también en el diseño de un protocolo para el deporte no federado y los gimnasios.

Feijóo también anunció que debido a la mejoría de los datos en el conjunto de la comunidad gallega —donde 125 concellos no registraron ningún nuevo caso de coronavirus en la última semana—, se amplían los aforos de los centros cívicos, sociales y sociosanitarios. “En el nivel alto y máximo suben al 50% y al 75% en el medio y el bajo”, señaló el presidente gallego en su intervención, donde resaltó que de momento no hay cambios en las reuniones sociales: seis personas en interiores y diez al aire libre.

Los datos del Sergas revelan que la presión hospitalaria también baja aunque lo hace a menor ritmo que los contagios en la calle. Galicia contaba ayer con 120 hospitalizados en planta —llegó a haber más de 1.200— y 49 en UCI (lo que todavía supone casi el doble a que a finales de julio). En el caso de A Coruña son 45 los pacientes, 15 en críticos. Feijóo resaltó ayer que Galicia está entre las comunidades con menor tasa de ocupación hospitalaria. La cifra de fallecidos sube a 2.595 al notificar el Sergas otras tres muertes.

La mejoría que en las últimas semanas experimenta el área sanitaria coruñesa ha llevado a que el comité clínico de esta semana acordase que desde el próximo sábado solo Curtis esté en el nivel alto de restricciones y que la mayoría de concellos —incluida la ciudad de A Coruña y su comarca, salvo Arteixo— estén en el nivel más bajo. De hecho hay siete concellos que no han tenido ningún nuevo positivo en la última semana —entre ellos Fisterra (que en pleno verano era de los más afectados), Mazaricos o Coirós— y otros 23 tuvieron menos de diez como Carral, Betanzos o Sada.

Feijóo: “Galicia da por concluida la quinta ola”

“Galicia da por concluida la quinta ola” de la pandemia por coronavirus, tras “sortear” la cuarta, que en la comunidad gallega no llegó a producirse, aseguró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en todo caso advirtió de que la comunidad “sigue en pandemia” , igual que el resto del mundo, y con “incertidumbres” por la gran transmisibilidad de la variante delta —que ya representa el 99% de los casos en Galicia— y porque los expertos no descartan la aparición de nuevas variantes. Pese a esta buena evolución de la situación epidemiológica en Galicia, Feijóo señaló ayer de nuevo que quedan todavía “flecos” que deberían “abordarse a nivel estatal con una posición común”. El presidente autonómico se preguntó qué ocurrirá con ese “3, 4 o 5% de la población” , especialmente personal sanitario y trabajadores de residencias de mayores, “que no se quiere vacunar” y que supone un porcentaje “apreciable”. “¿Qué hacemos con los menores de 12 años?; ¿qué va a pasar con una posible tercera dosis? Y ¿para qué vamos a utilizar el certificado COVID?”, cuestionó Feijóo, quien volvió a defender este pase para otros usos como el acceso a lugares públicos aunque desde el Tribunal Superior de Xustiza se rechazó su obligatoriedad.

Vuelta al cole en riesgo alto de transmisión

Más de 187.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial vuelven hoy a clase en Galicia y lo hacen con una incidencia acumulada a catorce días de 228 casos por cada cien mil menores de once años, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, es decir, en riesgo alto de transmisión.

Galicia presenta una incidencia 30 puntos por encima de la media estatal (197), pero no es ni mucho menos la comunidad con peores datos en niños (los únicos que aún están sin vacunar) ya que ocupa el noveno lugar. Los adolescentes de 12 a 19 años son ahora mismo los que registran la incidencia más alta en Galicia (431), seguidos de los veinteañeros (373 y la segunda más alta del país). Unas cifras muy por encima del resto de franjas de edad. Son quienes tienen entre 60 y 79 años los que presentan la incidencia más baja (menos de cien).

Galicia registra en la actualidad 5.177 casos activos de COVID de los que 1.301 corresponden al área sanitaria de A Coruña y Cee. En los hospitales gallegos hay 169 pacientes con coronavirus ingresados, 49 de ellos en UCI.