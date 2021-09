El uso de mascarilla en la calle dejará de ser obligatorio en Portugal a partir del próximo lunes ya que la medida está en vigor hasta el domingo y no se ha presentado ninguna propuesta en el Parlamento para prorrogarla. La mayoría de los partidos, incluido el gobernante Partido Socialista, ya habían comunicado públicamente que no iban a proponer la renovación de la ley. Los portugueses se quitarán la mascarilla en exteriores cuando la incidencia de COVID en el país es de 259,6, una cifra que para las autoridades españoles supone estar en riesgo alto de contagio. Aquí la incidencia es de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, y la mascarilla sigue siendo obligatoria en la calle si no se puede cumplir la distancia de 1,5 metros.