El gerente del Sergas, José Flores Arias, lamentó ayer que el Gobierno central haya rechazado la tramitación preferente de la especialidad médica de urgencias y emergencias, que calificó de “clamor popular”. Arias compareció ante la comisión parlamentaria de sanidad, a petición del PP, para dar cuenta de los avances en la tramitación preferente, e independiente del próximo real decreto de troncalidad, de la especialidad de Urgencias por parte del Ejecutivo estatal.

“Lamentablemente, la respuesta del Gobierno no ha sido la deseada (...).Nos piden que esperemos, no están dispuestos a asumir una demanda unánime ni están sensibles a esta problemática. Galicia no puede esperar más por un Gobierno que se queda al margen de un clamor popular”, criticó Arias, que señaló además que este procedimiento sí se ha aplicado para la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia.

Médicos de Urgencias hace años que reclaman que como ocurre en la mayoría de países haya que tener esta especialidad para poder trabajar en este departamento.