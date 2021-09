La emotiva esquela para despedir a su compañero de vida: "Ahora sabemos que morir de amor, se puede"

Las esquelas siguen siendo, pese a las nuevas tecnologías, una de las mejores formas de despedirse del mundo. Hay quienes optan por el humor, como la familia de Miguel Ángel Rodríguez que aseguraba que "se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería". También los que no deseaban ver de nuevo a aquellos que les dieron de lado en vida como el caso de Antonio Martínez Barreiro, quien finalizó su óbito rogando a "hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir"

Pero el caso de Silvino Bastos Ramírez demuestra que aún se puede creer en el amor. Para la esquela de este hombre de 91 años fallecido ayer viernes, su familia decidía dedicarle unas breves líneas demostrando que su condición de compañero de vida de "Mucha" no era solo una expresión. El texto en cuestión dice así: "Porque morir de amor, se puede. Porque 63 años a su lado, no te parecieron suficientes. Porque tu lealtad sigue cuando se acaba la vida. Por todo eso, has querido seguirla.

Antes de desear que "Selvi" descansara en paz, sentenciaban con un rotundo "¡Nos has enseñado tantas cosas! Ahora sabemos que morir de amor, se puede."

El funeral será mañana lunes a las cinco y media de la tarde en la iglesia de San Salvador de Torneiros de Porriño, aunque desde la familia ruegan pasar este momento en la intimidad.