Entre el “optimismo” y la “cautela”, y en algún caso con “escepticismo”, afrontan el nuevo curso los responsables de parte de los servicios hospitalarios del área sanitaria de A Coruña y Cee más implicados en el abordaje del COVID. Todos aplauden la disminución de la incidencia del SARS-CoV-2, tras una quinta ola más virulenta de lo esperado por la irrupción de la variante Delta, y el gran avance de la vacunación, pero insisten en “no bajar la guardia”, ahora que (otra vez) se alivian restricciones. Con el horizonte de la normalidad “cada vez más cerca”, pero sin arriesgarse a ponerle fecha, comparten con los lectores de LA OPINIÓN sus retos para esta nueva etapa y ponen deberes a las autoridades sanitarias. De los más urgentes, apuntalar la vacunación —promoviéndola, también, en los países menos desarrollados—, atender el “desgaste” de los sanitarios y “normalizar” toda la función asistencial.

Con “la necesidad y el propósito” de retomar la actividad de su Servicio “en todos los aspectos relegados por el COVID”, encara las próximas semanas la jefa de Medicina Preventiva y Salud Laboral, María José Pereira, un rostro habitual en estas páginas, durante el último año y medio, al formar parte del comité clínico que asesora a la Xunta en la emergencia sanitaria. Su especialidad, sin embargo, tiene un trabajo “no muy visible”, que “busca la seguridad de pacientes y profesionales, la prevención y control de las infecciones en nuestro entorno” y que ahora, insiste “debe incluir al SARS-CoV-2”.

“Nuestro Servicio está, en estos momentos, casi al 100% de sus funciones, al haberse activado ya los programas de vigilancia. Las consultas de vacunación en pacientes de riesgo no las dejamos en ningún momento, y pretendemos trabajar para que la cultura y prácticas de seguridad e higiene que se han relanzado con la pandemia de COVID perduren en el tiempo”, avanza la jefa de Medicina Preventiva, quien considera que la actual situación invita a que la “normalidad” sea ya “el objetivo principal”. “Lo prioritario será volverá al día a día de la forma más segura posible, pero sin limitaciones, con la necesidad de que los más susceptibles tomen conciencia de la autoprotección, y el conjunto de la población asuma el menor riesgo posible dentro del normal funcionamiento”, explica la experta, convencida de que “cada vez se aleja más la posibilidad de la desaparición del SARS-CoV-2”. “La comunidad científica aboga por que se convierta en un virus endémico, y debemos trabajar en ese sentido”, apunta la doctora Pereira. Por ello, lanza un mensaje a la población: “Entre todos estamos consiguiendo controlar la pandemia. No es el fin, pero estamos más cerca de lograrlo”, reitera.

Más pesimista se muestra el jefe de la UCI, David Freire, quien admite estar “algo escéptico” ante el momento actual. “Es cierto que la quinta ola de la pandemia está en descenso en los marcadores de la población general, pero seguimos teniendo ingresos en UCI”, advierte el doctor Freire, quien especifica que su Unidad alberga, en la actualidad, a “trece pacientes” con COVID, “la mayoría conectados al respirador, y dos de ellos con sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Ante este panorama, el jefe de la UCI del Chuac considera que el horizonte de la normalidad “no está cerca todavía”. “Y no le pondría fecha”, destaca el doctor Freire, quien urge a “continuar con la vacunación de toda la población, incluso niños (una vez que se demuestre que la vacuna es segura)” , y a “mantener el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad, al menos en espacios cerrados”. “Creo que tendremos que convivir con el virus y que en la UCI tendremos pacientes con COVID de manera regular”, reitera, antes de “animar” a vacunarse a los “escépticos”: “Hace mucho más daño el virus que la vacuna”.

“Con la esperanza de que las próximas olas de COVID que las va a ver, provoquen menos casos graves que precisen hospitalización” y esto “permita recuperar la adecuada atención del resto de patologías” enfrenta el nuevo curso el jefe de Medicina Interna, Fernando de la Iglesia, quien resume así la actual situación en su Servicio: “Al inicio de la quinta ola, la mayoría de los ingresados con COVID estaban sin vacunar o sin la pauta completa, y había una alta proporción de pacientes de menos de cincuenta años. Ahora, los no vacunados suponen un tercio del total y la media de edad aumentó a los 64 años. A día de hoy, mantenemos una planta dedicada a enfermos COVID, así como algunas habitaciones idóneas para administrar oxígeno a alto flujo”.

El doctor De la Iglesia se muestra “convencido” de que, a corto y medio plazo, el SARS-CoV-2 “se comportará como hasta ahora” y de que “llegarán nuevas olas”. “La cuestión es cuánto de altas y prolongadas serán, porque eso determinará la presión asistencial, tanto en Atención Primaria como en los hospitales”, apunta el jefe de Medicina Interna, quien no ve “muy razonable” plantear una fecha exacta para el levantamiento de todas las restricciones, y apuesta por “utilizar el principio de la prudencia, relajándolas paso a paso, y vigilando sus consecuencias”. “Tengo la sensación y la esperanza de que la capacidad del SARS-CoV-2 para producir enfermedad relevante va a ir disminuyendo y de que, a la larga, acabará siendo parecida a la de los coronavirus que provocan un catarro común, una infección viral habitualmente leve y autolimitada “, refiere.

También con “optimismo”, aunque “con cautela”, encara las semanas venideras el jefe de Microbiología, Germán Bou, quien insiste en que las experiencias pasadas han demostrado que “no se puede bajar la guardia”, y que “las predicciones que se hacen con el SARS-CoV-2, muchas veces, no se cumplen”. “Los datos microbiológicos son claramente mejores. El porcentaje de PCR positivas disminuye de manera paulatina. Hace días que estamos por debajo del 5%, y los nuevos casos se asocian a la variante Delta (B.1.617.2 o India) prácticamente en un 100%. No obstante, seguimos trabajando a través de la secuenciación genómica para detectar la posible aparición de nuevas variantes del virus”, destaca este especialista.

El doctor Bou cree también que, “al menos durante un tiempo” , tendremos que convivir con el SARS-CoV-2. “Este virus nos ha mostrado su extraordinaria capacidad de transmisión, independiente de cualquier situación estacional o climatológica. Hemos tenido grandes olas, tanto en invierno, como en verano. Por otro lado, la vacunación (hasta la fecha) no evita el contagio y la transmisión, aunque si la enfermedad. Además, la cobertura vacunal no llegará posiblemente al 100% en los países desarrollados, y mucho menos en los países o continentes en desarrollo, por lo que vamos a seguir teniendo circulación del virus un tiempo. Y esta circulación es mucho mayor en los países con menor cobertura vacunal, con el riesgo de generar nuevas variantes”, explica.

Desde el punto de vista del Servicio al que representa, el jefe de Urgencias, José Manuel Fandiño, asegura que la actual situación, con respecto a la pandemia de COVID, es “estable y mantenida”. “Seguimos garantizando la asistencia y permanecen activos los dos circuitos, el de patología general y el de COVID. Nos mantenemos con igual compromiso de atención presencial las 24 horas, los 7 días a la semana, pero con la fatiga de estos 18 meses de trabajo continuo en una situación de catástrofe biológica mantenida en el tiempo”, apunta el doctor Fandiño, quien resalta que su equipo ha atendido “a más de 23.000 pacientes sospechosos o infectados por COVID”. “Ahora estamos en una situación de valle. Disminuyen la incidencia y la demanda de atención por patología COVID, pero continuamos con casos positivos”, señala.

En este contexto, insta a “ser cautos”: “Nos hemos equivocado muchas veces, y aunque nuestra visión es la del mundo occidental, y en especial el europeo, la vacunación a nivel mundial es esencial, y queda mucho camino por recorrer. De la apuesta y el apoyo decidido de los gobiernos occidentales dependerá el control del surgimiento de nuevas variantes, que es lo que determinará, también, el control de la pandemia y la vuelta a la normalidad”, recalca el doctor Fandiño, quien traslada al conjunto de los ciudadanos “ánimo” y su “enhorabuena” por “lo logrado entre todos, sanitarios y sociedad”, al tiempo que les insta mantener “el sentido común”. A los negacionistas, los invita a “mirar la literatura científica rigurosa, de fuentes contrastadas”, y a que se vacunen. “Hemos visto morir a mucha gente, especialmente en la última ola, que no se había vacunado”, advierte.

David Freire, jefe de la UCI: “Hay que prepararse para otra posible ola, que ojalá no se produzca”

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña ha sufrido con virulencia los envites de la pandemia de COVID, especialmente durante la tercera ola —a principios de este año—, cuando llegó a haber un centenar de enfermos con SARS-CoV-2 ingresados en críticos, una situación que a punto estuvo de colapsar el edificio principal del Chuac. Con el recuerdo de lo vivido durante el último año y medio grabado a fuego en sus retinas, el responsable de esa Unidad, David Freire Moar, admite que el reto de su equipo es “continuar luchando contra el COVID”, e “intentar normalizar el trabajo” con el resto de pacientes. “Que la presencia de enfermos con SARS-CoV-2 no interfiera en el tratamiento de los pacientes no COVID”, aclara el doctor Freire Moar, quien considera que “lo más urgente” es “estar preparados para enfrentarnos a otra posible ola”, que “ojalá no se produzca”, recalca. El responsable de la UCI del Chuac está prácticamente convencido de que su equipo “va a tener que regular, quizás de forma continua, pacientes con COVID”, de ahí que sea preciso “contar con un lugar y personal específico” para atender a esos enfermos, y “permitir que se trabaje con normalidad con el resto de pacientes”. Insta, además, a “mantener las medidas de protección para evitar la transmisión dentro del hospital”. “Como se viene haciendo hasta ahora”, concluye.