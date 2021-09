Galicia registró 1.354 demandas de ruptura matrimonial (separaciones y divorcios) en el segundo trimestre de este año, lo que supone un aumento del 55,3% respecto al mismo periodo de 2020 que, afectado por la crisis sanitaria, presentó la cifra históricamente más baja de demandas de ruptura matrimonial (872). En cambio, si los datos del presente año se comparan con el periodo anterior a la pandemia de COVID —con el segundo trimestre de 2019—, las demandas de 2021 disminuyen en un 8% respecto a la misma etapa de ese año, cuando se presentaron 1.471 demandas.

Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y de los que se ha hecho eco el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el conjunto del Estado, el número total de demandas de ruptura matrimonial presentadas entre abril y junio de este año fue de 26.752, un 6% menos que en 2019 y un 62,2% más que en 2020.

Si se relacionan las rupturas con la población a 1 de enero de 2021, se observa que por cada 100.000 habitantes en Galicia se contabilizaron, en el periodo estudiado, 50,3 demandas, frente a las 56,5 de media estatal.

En Galicia y respecto a 2019, los datos muestran que se redujeron tanto los divorcios consensuados (de 840 a 804, un 4,3%) como los no consensuados (de 576 a 507, un 12%). Respecto a las separaciones consensuadas, han pasado de 39, en el segundo trimestre de 2019, a 31 en el mismo periodo de este año, cuando se registraron doce no consensuadas, frente a las 16 de 2019. En este periodo no se registró ninguna petición de nulidad matrimonial en la comunidad.