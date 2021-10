El pediatra Josep Marés, director de Institut Pediàtric Marès Riera en Blanes (Girona), cree que habrá que vacunar a los niños menores de doce años frente al COVID, siempre y cuando la vacuna se demuestre segura y eficaz, porque la tendencia en otros países como Estados Unidos o incluso zonas amplias de Latinoamérica refleja un aumento considerable de casos en menores y, por lo tanto, un eventual incremento de su gravedad.

Marés participa en A Coruña en el 35 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), junto a más de un millar de expertos de toda España, en el que ha abordado, en un simposio promovido por Pfizer, la vacunación frente al meningococo ACWY y al COVID.

En una entrevista, Marés ha explicado que no hay datos concluyentes de esta vacuna frente al COVID en menores de 12 años, si bien en el caso de esta farmacéutica estadounidense se está evaluando en niños de seis meses a once años que ha dividido en tres subgrupos, que van de los seis meses a dos años, de dos a cinco años y de cinco a once años.

Sobre este último subgrupo de niños se han comunicado datos de inmunogenicidad y seguridad adecuadas, con una respuesta similar a la de los adolescentes con estas vacunas, explica el pediatra.

En esta franja de edad se ha administrado un tercio de la dosis para mayores de 12 años y adultos de Pfizer, es decir, de 10 microgramos de antígeno en lugar de 30, y se ha comprobado que "los niños responden muy bien a estas vacunas y tienen una respuesta inmunitaria que podemos estimar de protectora, similar a la que obtenemos en los adolescentes vacunados con la dosis completa de Pfizer a partir de 12 años".

"A partir de ahí suponemos que la eficacia será similar", añade el doctor Marés, que asegura que no se han "detectado efectos adversos preocupantes" en este estudio con 2.200 niños cuyo perfil es "favorable".

En definitiva, "los niños toleran bien la vacunación contra al COVID" y por ello "se está evaluando esta vacuna". Del grupo de edad de seis meses a cinco años habrá datos en las próximas semanas.

En cuanto a su administración a menores de 12 años, explica este pediatra, dependerá de cómo evolucione la epidemiología en su impacto, pues pone de ejemplo el caso de Chile que ya inició esta vacunación en niños porque empieza a haber más casos.

Calcula que se han registrado casi dos millones de casos en niños menores de 12 años en Latinoamérica por lo que "se está planteando la vacunación por necesidad", como ha sido el caso de Chile; en Estados Unidos, continúa, se ha producido desde el inicio del curso un incremento de casos en niños del 250 % y, de hecho, subraya Marés, el "30 % de casos de COVID en Estados Unidos ahora son niños".

"Si esos datos van en esta línea tendremos que plantearnos la vacunación de los niños", ha avisado, aunque aclara que estos, en general, aunque estén infectados no revisten gravedad; el 99 % presenta un cuadro leve, matiza.

Pero si los menores empiezan a contagiarse y a su vez a los adultos aunque estén vacunados "jugarán un papel en la transmisión" del COVID "y "tendremos que acabar vacunando a los niños" para cortar dicha eventual transmisión, concluye.