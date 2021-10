El recinto de vacunación masiva de A Coruña, localizado en IFECO (Expocoruña), ha cerrado sus puertas este sábado tras vacunar a más de 300.000 personas, según ha recalcado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presente en el acto de clausura.

Junto al conselleiro, han visitado el centro de vacunación, el gerente del área sanitaria de A Coruña-Cee, Luis Verde; y el director de enfermería del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), Enrique González.

El responsable de Sanidade ha agradecido a todo el equipo del recinto su labor, no sólo al sanitario (con más de 400 enfermeras), sino también al administrativo, al informático, al de limpieza y mantenimiento y al de seguridad.

Sin ellos, ha señalado, no se podría haber conseguido la inmunización, "muy rápida", de 2.267.770 gallegos. En este sentido, Comesaña ha recordado que las vacunas limitaron el número de fallecimientos en Galicia y ha subrayado que la gallega es la primera comunidad de España en primeras dosis, con el 93,7%, y una de las que más segundos pinchazos ha inoculado, el 91,9%.

Respecto al proceso de vacunación, el conselleiro ha reconocido que "pocos imaginaban que en tan poco tiempo iba a haber una vacuna". "Yo mismo era escéptico", ha concedido. Así las cosas, ha recalcado que todo el sistema sanitario gallego ha estado "a la altura" de un reto "como es inmunizar a toda una comunidad", y no sólo en los grandes centros, sino también en cuanto a la vacunación a domicilio, en residencias y en centros de salud.

"Hemos sido capaces de administrar el 100% de lo que se recibía, hoy prácticamente no tenemos dosis en nevera. Fuimos capaces además de sacar dosis extra, algo novedoso en su momento pero ya característico de Galicia", ha explicado Comesaña.

MATÍAS, EL ÚLTIMO VACUNADO

Los puntos de vacunación masiva, como ha indicado el conselleiro, se cierran este fin de semana --siendo los últimos el de A Coruña y el de Pontevedra-- tras haber administrado el 85,40% de las dosis totales. El de la ciudad herculina, concretamente, ha inyectado más de 600.000 vacunas desde su apertura el 13 de marzo, tal y como ha recordado Comesaña.

Desde el momento de su apertura, "se vio la potencia del centro, que llegó a poner en un día más de 12.000 dosis y que recogía la planificación para el hospital de campaña que, por suerte, no hubo que utilizar", ha apuntado.

Este sábado, en Expocoruña se han vacunado unas 400 personas sin cita, además de Matías, de 12 años, que ha sido la última persona en recibir la inyección contra el coronavirus en este punto de vacunación.

Matías, acompañado por su madre, ha recibido la segunda dosis en presencia del conselleiro, tras lo que ha afirmado sentirse "contento", ya que ahora, inmunizado, podrá "hacer una vida casi normal".

"Es un orgullo, como conselleiro, estar aquí dando estos datos", ha reconocido el titular de Sanidade, que ha asegurado que hubo "momentos duros, etapas difíciles y comités clínicos muy complicados, en los que se hacía difícil poner restricciones".

NUEVA FASE

Ahora, ha aseverado, los datos son "muy buenos", con menos de 1.000 positivos y 38 hospitalizados, de los que sólo 12 están en UCI. Con todo, Comesaña ha recalcado que "hasta que no haya ningún paciente ingresado, no pararemos".

"Tenemos que ser optimistas pero también prudentes. En la próxima reunión del comité clínico esperamos avanzar en la desescalada pero, como siempre, con prudencia y sentido", ha recalcado Comesaña.

Ahora, ha comentado, Galicia entra en una nueva fase, marcada por el seguimiento de los pacientes domiciliarios y la atención a aquellos que presentan secuelas de larga duración, así como por la realización continua de pruebas y la localización de contactos; pero sobre todo por la vacunación de los 150.000 gallegos que todavía no han recibido la inyección contra la COVID.

A este respecto, Comesaña ha informado de que se "está llamando a todos los que no se vacunaron". "Activamos un plan para que desde las áreas y centros de salud se les llame y así conocer exactamente la situación --si ya no viven en Galicia, si se han vacunado en otro sitio, etc--. Hay que intentar vacunarlos porque son parte del todo que queremos conseguir", ha aseverado el titular del Sanidade.

PROTOCOLO OCIO NOCTURNO

Por otra parte, y respecto al nuevo protocolo para el ocio nocturno, Comesaña cree que servirá de aliciente para la vacunación de un grupo de edad con menor porcentaje de pinchazos, "aunque alto", además de para reactivar el sector.

Concretamente sobre el certificado COVID, el responsable autonómico de Sanidade ha afirmado que "las expectativas que tenemos son muy altas". "Fue el propio sector el que lo pidió, al principio de todo, y confiamos en que lo van a utilizar de la forma adecuada", ha comentado.

"Ellos --el sector-- están cómodos con el protocolo, que servirá para garantizar un acceso seguro a los locales y para animar a la vacunación", ha reiterado Comesaña, que ha reconocido que el recibieron "con alegría" el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de las nuevas medidas.