Más de un millar de familias españolas, medio centenar en Galicia, se enfrentan, cada año, a las cuatro palabras que ningún padre querría escuchar jamás: “Su hijo tiene cáncer”. Un diagnóstico oncológico es siempre desolador, un durísimo golpe difícil de asimilar, más aún si el afectado es un niño. Tristeza, miedo, rabia, preocupación, incertidumbre, ansiedad, desesperanza, aislamiento, confusión e, incluso, culpabilidad son solo algunos de los sentimientos que suelen aflorar durante el proceso. “Todo se desequilibra a partir de ese momento. Da igual cuáles sean las circunstancias de la familia en cuestión. Hasta el núcleo más compensado se tambalea”, reconocen desde la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog), entidad que se esfuerza desde 2012 para servir de punto de encuentro entre las familias gallegas afectadas y garantizar que los niños, pese a la enfermedad, no dejen de sentirse como tales en ningún momento.

Maricarmen González lo sabe bien. Hace cuatro años que a su hijo Marcos le diagnosticaron un cáncer de huesos muy agresivo. Tenía entonces 14. “El niño llegó del colegio cojeando, pero no le dimos demasiada importancia. Aún así, lo llevamos al pediatra, y este nos dijo que era normal que le doliese el tobillo, porque tenía unos ‘kilitos’ de más. El caso es que le miró todo menos el pie, y le recetó unos antiinflamatorios, para tomar durante un mes. Eso le aliviaba bastante, pero al dejarlos, el dolor regresó, el niño seguía cojeando y fue mi marido quien insistió entonces en volver al médico. Tuvimos la suerte de que lo vio una nueva pediatra, que había estudiado con las oncólogas que luego lo atendieron en el Hospital Clínico de Santiago y que, inmediatamente, lo derivó a ese centro, donde le hicieron varias pruebas y nos confirmaron el diagnóstico”, recuerda Maricarmen, quien reconoce que, hasta ese momento, “jamás” imaginó que Marcos pudiese tener cáncer. “Ni se me pasaba por la cabeza. La enfermedad de un niño es algo muy injusto, contra natura”, subraya González.

La historia de Marcos y sus padres es una de las muchas que se entremezclan en los pasillos de la planta de Oncología pediátrica del hospital compostelano, por donde pasan, cada año, decenas de familias gallegas. Llegan noqueadas, hundidas. La enfermedad de un hijo, aseguran, es uno de los golpes más fuertes que te puede dar la vida. La mayoría, que no todos —la tasa de supervivencia al cáncer infantil ronda el 80% en los países occidentales— logra sobreponerse y empezar una nueva vida. Pero el camino no es fácil. “Marcos cambió, y también cambiamos nosotros. A veces lo miro y aún no me creo lo que ha pasado”, reconoce Maricarmen.

Tampoco es la misma Aroa, cuenta su padre, Marcos Rey. A la pequeña le diagnosticaron hace casi cuatro años, con solo 9, leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer más común en niños. “A día de hoy, está bien. Cada tres meses vamos a revisiones y estamos pendientes de que le quiten el reservorio. Hace ya dos años y medio que dejó la medicación, y a partir de ahí el cambio fue espectacular, tanto a nivel físico como emocional. Aún así, el guantazo en la cara no te lo quita nadie. De hecho, mi mujer aún no está recuperada psicológicamente. El proceso es durísimo, y gestionar el miedo, una vez superado, es muy difícil”, admite.

Cuando a un niño le diagnostican cáncer, es “como si empezara una vida nueva” para todo el núcleo familiar. Si el pequeño que está enfermo tiene más hermanos, eso supone otro quebradero de cabeza y una carga emocional muy grande para los progenitores, conscientes de que sus otros hijos van a sufrir la ausencia paterna o materna durante muchos meses. Las familias se tienen que reorganizar, incluso, a nivel de convivencia. Marcos y su mujer, por ejemplo, dejaron sus respectivos trabajos para dedicarse al cuidado de Aroa. Gracias a la Fundación Andrea, pudieron trasladarse desde su casa de Bueu (Pontevedra) a un piso en Santiago para acompañar a la pequeña durante el tratamiento. “El trabajo que hacen asociaciones como Asanog o la Fundación Andrea es fundamental. Llegan hasta donde no lo hacen las administraciones y son las grandes olvidadas”, reivindica.

Coincide con él Helena Sengelow, mamá de Uxía, otra pequeña a la que hace un lustro, cuando tenía 10 años, le detectaron también leucemia linfoblástica aguda. “Uxía estaba cansada, pero como venía del tute de las vacaciones, al principio no le dimos mucha importancia. Sin embargo, un día empezó a dolerle muchísimo la barriga, y decidimos llevarla a una clínica privada, desde donde nos derivaron directamente al Clínico. Le hicieron varias pruebas y, ese mismo día, nos dieron el diagnóstico. Fue un shock. Amaneces en tu casa y por la tarde te ves allí, en la planta de Oncología pediátrica, con tu hija ingresada... y no te lo puedes ni creer”, destaca Helena, quien asegura que Uxía, dentro de lo que cabe, llevó “muy bien” el tratamiento. “Tuvimos además la suerte de que vivimos al lado del hospital, y eso jugó a nuestro favor, al facilitar que la situación afectase lo menos posible a sus hermanos”, señala. La vuelta a la rutina, tras dos años “entrando y saliendo del hospital”, tampoco fue fácil, aunque Uxía “ha tratado siempre de llevar una vida lo más normal posible”. “Lo último que quiere es sentirse diferente a los otros niños”, subraya Helena, asombrada ante la actitud con la que su hija, y en general todos los pequeños con cáncer, afrontan esa enfermedad: “Nos dan lecciones a diario”.