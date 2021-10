Matías, de 12 años y que acudió ayer con su madre a ponerse la segunda dosis de la vacuna antiCOVID en Expocoruña, se convirtió sin esperarlo en el protagonista de la jornada. Este pequeño coruñés pasará a la historia como el último paciente al que se le inyectó el antígeno en el vacunódromo habilitado en el recinto ferial, que ayer cerraba sus puertas tras haber inmunizado a unos 363.000 ciudadanos y haber administrado más de 662.000 dosis. Se desmantelan los puntos de vacunación masivos, pero la campaña de inmunización continúa. Los rezagados a los que les falte alguna dosis o todavía no tengan ninguna pueden acudir desde hoy y durante toda la semana al Hospital de Oza, sin necesidad de cita previa, entre las 09.00 y las 14.00 horas. “Se busca dar la máxima facilidad”, señalaba ayer el director de Enfermería del Hospital de A Coruña, Enrique González, que animaba a ese apenas 5% de la población diana del área coruñesa que no tiene ni una dosis. “Que lo hagan por solidaridad con sus familiares y vecinos. Está demostrado que la única arma que tenemos para combatir el coronavirus es la prevención, la vacuna y en las más de 662.000 administradas aquí no hubo ni una sola reacción grave”, resaltó.

Expocoruña —que en la primera ola de la pandemia se habilitó para comenzar a funcionar en cuestión de horas como un hospital de campaña si fuese necesario— se estrenó como vacunódromo el pasado 13 de marzo y terminaba su función como punto de vacunación masiva pasadas las 14.15 horas de ayer cuando una enfermera administraba la segunda dosis a la última de las 1.275 personas convocadas para ayer a las que se sumaron 400 que acudieron sin cita previa. Expocoruña cerró sus puertas con Matías, un pequeño de 12 años que completó su pauta en presencia del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. El adolescente aseguraba estar “contento” ya que gracias a la inmunización ahora podrá “hacer una vida casi normal” y tendrá “menos preocupaciones”.

Para el director de Enfermería, el balance de estos casi siete meses de vacunación masiva —donde se llegó a inmunizar a más de 12.000 personas en un solo día, el 24 de julio— “es totalmente positivo”. Enrique González, que reconoce que esta campaña de inmunización suponía un reto, tiene claro que detrás de este éxito está “el trabajo de los profesionales” que participaron en la campaña —medio millar entre enfermeros, administrativos, vigilantes de seguridad o personal de Cruz Roja y Protección Civil e informáticos, entre otros— “y la solidaridad de la ciudadanía”. Prueba del éxito de la campaña es que, sostiene, con las vacunas administradas este fin de semana “se llegará al 94% de la población diana, es decir, mayores de 12 años con la pauta completa en el área sanitaria coruñesa”. Eso sí, recuerda que todavía hay un 5% de población sin ninguna dosis. “Puede ser por múltiples causas como que estén aquí censados pero residan en otro país, que tengan problemas administrativos o sean negacionistas”, sostiene.

Comesaña y el gerente del área coruñesa, Luis Verde, quisieron estar presentes en el cierre de Expocoruña junto a gran parte de los trabajadores que llevan meses inmunizando a miles de personas. El conselleiro, que reconoció que él mismo era “escéptico” sobre que “en tan poco tiempo” fuera a haber una vacuna para el COVID aseguró que el Sergas estuvo “a la altura” en un reto como es “inmunizar a toda una comunidad”. Aún hay 150.000 gallegos sin vacunar y Sanidade se centra ahora en ellos. “Se está llamando a los niños que cumplen 12 y se hará también con todos los que faltan”, indica González.