Alba Aragón, una vecina de la pedanía murciana de Llano de Brujas de 19 años de edad, recibió el pasado lunes 4 de octubre un diagnóstico ginecológico en el hospital Reina Sofía que le ha llevado a presentar una queja en el citado centro sanitario y a acudir a asociaciones en favor de los derechos del colectivo LGTBI. En el informe médico que le entregaron se puede leer: "Enfermedad actual: Homosexualidad".

La joven acudió a su hospital de referencia, el Reina Sofía, con un problema ginecológico que le atendieron en consulta "con normalidad" y al que pusieron solución con un tratamiento. "Hasta ahí todo normal, no noté nada raro", cuenta Alba a LA OPINIÓN DE MURCIA. La "sorpresa" se la llevó cuando abandonó el centro hospitalario y echó un vistazo al informe expedido por su ginecólogo, que le diagnosticaba la homosexualidad como "enfermedad actual".

Era la primera vez que la joven acudía a Ginecología, por lo que no había tratado anteriormente con el médico del Servicio Murciano de Salud que le emitió el informe. "Yo le conté mi condición sexual por si influía en el diagnóstico y no noté nada raro, no hizo ningún comentario. Después él me dijo si me importaba que lo pusiera en el informe y yo le dije que no", explica la vecina de Llano de Brujas, quien añade que "lo que no me esperaba es que apareciera en el informe textualmente como enfermedad".

Para Alba, "no puede ser que en pleno siglo XXI ocurran estas cosas en la Sanidad pública, cuando hace ya mucho que se dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad".

La afectada regresó al hospital con su familia para poner una queja por lo ocurrido y, según afirma, quienes les atendieron "nos dijeron que ya habían recibido varias quejas sobre ese ginecólogo por el mismo tema". También acudió al colectivo Galactyco de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Trans de Cartagena y Comarca, que ha enviado escritos a la Consejería de Salud y al SMS "exigiéndoles rectificación y disculpas de manera inmediata a la paciente" por "el trato vejatorio por LGTBIfobia".

Por su parte, desde la Consejería de Salud afirman haber recibido el escrito y aseguran que "se adoptarán todas las medidas necesarias para el conocimiento detallado de los hechos y la adopción consiguiente de las medidas oportunas". Apuntan que, en una primera indagación, parece tratarse de un error a la hora de realizar el registro de la paciente. "De cualquier modo, desde el hospital Reina Sofía se trasladarán las disculpas a la paciente", dicen.

Acusan a la Comunidad de "dejadez" para aplicar la ley de Igualdad

Desde el colectivo Galactyco denuncian la "ignorancia manifiesta con tintes LGTBIfóbicos que supone relacionar orientación sexual con enfermedad" y acusan al Gobierno Regional de Murcia, a la Consejería , y al SMS de "dejadez institucional para aplicar la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tras 5 años aprobada permanece como un adorno legislativo".

Por ello, el colectivo Galactyco pide a Salud la aplicación de la mencionada Ley, que en materia sanitaria, "compromete al Gobierno de Murcia a garantizar un trato respetuoso hacia las personas LGTBI y a que los profesionales sanitarios cuenten con una formación e información adecuada sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad".

"Fue en 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad, y sin embargo, 31 años después, en el Sistema Murciano de Salud algunos profesionales continúan asumiendo la orientación sexual como una enfermedad", se quejan desde el colectivo LGTBI.