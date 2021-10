Máis dun cento de alumnos de 43 centros distintos participaron na competición Galiciaskills 2021, as olimpíadas da Formación Profesional galega. Por primeira vez a competición estivo descentralizada en 11 sedes ao longo de toda Galicia.

Organizado pola Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, Galiciaskills 2021 procurou darlle unha maior proxección e difusión á Formación Profesional que se imparte en Galicia, con 23 competicións relacionadas coas especialidades, nas que o alumnado participante mediu as súas destrezas e demostrou as súas capacidades na realización das correspondentes probas. Un total de 22 expertos organizaron as cuestións técnicas e planificaron cada unha das competicións, para as que os participantes contaron tamén co apoio dos seus docentes. O alumnado gañador participará en Spainskills, que se celebrarán en marzo de 2022.

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacou Galiciaskills como “un escaparate da calidade da nosa Formación Profesional, que permite visibilizar a aplicación práctica destas ensinanzas e o traballo dos alumnos, do profesorado e do conxunto do persoal dos centros, ao tempo que transmiten valores como o talento ou excelencia”.

“En definitiva unha competición que demostra o nivel da nosa FP”, engadiu o conselleiro, felicitando aos participantes por ser os piares “que fan destas ensinanzas un sinónimo de calidade, de profesionalidade, de innovación, de emprego e, polo tanto, de oportunidades de futuro”. Neste sentido, o titular do departamento educativo de Galicia recordou que tanto en Galiciaskills como en Spainskills e en Worldskills “o alumnado galego vén contando cunha presenza relevante, con oito medallas na última olimpíada nacional”.

Román Rodríguez puxo en valor o crecemento da FP galega na última década, cun incremento do 74% no número de matriculados e un 92% de inserción laboral (fronte ao 51,7% do ano 2014). “Desde a Xunta seguiremos apostando pola FP e por iniciativas como esta, que permiten visibilizar o bo traballo dos centros e do conxunto do alumnado”, rematou.

As olimpíadas da FP galega desenvolvéronse en 11 sedes de toda Galicia, en función das skills (ou competencias) avaliadas, en concreto nos Centros Integrados de FP (CIFP) Carlos Oroza, Ferrolterra (Ferrol), A Granxa (Ponteareas), As Mercedes (Lugo), Valentín Paz Andrade (Vigo), Paseo das Pontes (A Coruña) e Compostela (Santiago de Compostela), e nos institutos Urbano Lugrís (A Coruña), Politécnico de Vigo, Lamas de Abade e San Clemente (estes dous últimos en Santiago).