La instalación en A Coruña de uno de los diez equipos de radioterapia de protones (protonterapia) que la Fundación Amancio Ortega donará al Sistema Nacional de Salud (SNS), por un importe de 280 millones de euros, para incorporar esta tecnología puntera en el abordaje del cáncer a la sanidad pública española, ha sido acogida con “entusiasmo”, tanto por profesionales gallegos del área de la Oncología, como por las asociaciones de pacientes, que ven este nuevo hito del mecenazgo en España como un “paso de gigante” hacia la “equidad” en el tratamiento de la patología oncológica.

“Ojalá nos despertásemos todos los días con noticias así”, subraya el vicepresidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, Carlos Lamora, quien reivindica que “todos los pacientes tienen el mismo derecho a acceder a los avances en el tratamiento de cáncer”. “La incorporación a la sanidad pública española de estos equipos de última generación, con unas ventajas tan importantes en el abordaje de esa enfermedad, ofrecerá a miles de ciudadanos, entre ellos muchísimos gallegos, una oportunidad que hasta ahora no tenían”, sostiene.

Lamora recuerda que en España, actualmente, “solo hay dos equipos de protonterapia”, en sendos hospitales privados de Madrid (Quirónsalud y la sede madrileña de la Clínica Universitaria de Navarra). “En casos muy excepcionales, la sanidad pública deriva a pacientes a recibir este tratamiento en otros puntos de Europa. Dotar de esta tecnología a la sanidad pública es acercar soluciones a toda la población”, apunta el vicepresidente de la Junta Provincial de la AECC, doblemente entusiasmado ante la posibilidad de que el equipo de protonterapia destinado a la provincia de A Coruña pueda llegar a instalarse en el Centro Oncológico de Galicia (COG), donde reciben los tratamientos de radioterapia los enfermos del área sanitaria coruñesa. “Como miembro del Patronato del COG, me parecería estupendo que el equipo de protonterapia que corresponde a Galicia acabe en este centro, que el próximo año cumplirá medio siglo prestando servicio a muchísimos gallegos, y que todos los que formamos parte de la AECC llevamos muy dentro. El COG es un centro de todos los coruñeses, y del que todos los coruñeses nos tenemos que sentir muy orgullosos”, reivindica.

Consciente de que la decisión final sobre la ubicación exacta del equipo de protonterapia donado por la Fundación Amancio Ortega depende de la Consellería de Sanidade, Lamora insiste en que “sea cual sea su destino final, estamos ante una noticia buenísima”. “No solo por la tecnología en sí, sino todo lo que trae consigo: la atención especializada de técnicos para su funcionamiento, el mantenimiento y el conocimiento que se puede desarrollar detrás de estos equipos. Desde el punto de vista sanitario, es un gran paso para acercar la equidad a los pacientes y, desde el punto de vista técnico, es una oportunidad estupenda para que los profesionales se formen y vean que la ciencia acaba prestando su servicio a la sociedad, en este caso, mejorando el abordaje de un problema de salud tan terrible como el cáncer”, reitera Lamora.

Igual de satisfecho con el anuncio de la nueva donación de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública se muestra el director-gerente y jefe del Servicio de Oncología médica del COG, Manuel Ramos, quien considera que “todo lo que sea mejorar tratamientos y dar opciones a los enfermos oncológicos son buenas noticias y, por supuesto bienvenidas”. “En este caso, el hecho de que se pueda disponer de tecnología puntera para ofrecer a pacientes seleccionados, que mejora la eficacia y reduce la toxicidad de los tratamientos de radioterapia, es algo muy, muy positivo”, remarca.

El doctor Ramos aclara que la protonterapia no es un tratamiento indicado para todos los enfermos con cáncer y especifica que, en la actualidad, se utiliza, sobre todo, para el abordaje de “tumores infantiles, cerebrales y de difícil acceso”. No obstante, se muestra convencido de que, “a medida que esté disponible en la sanidad pública, se van a ir ampliando las indicaciones”, de manera que “se podrían tratar más tipos de tumores, con menos toxicidad”. “En Galicia no disponemos aún de ningún equipo de protonterapia, pero cuando lo tengamos, gracias a esta donación de la Fundación Amancio Ortega, los comités de radioterapia tendrán que seleccionar, a nivel autonómico, qué pacientes tienen que ser tratados, imperativamente, mediante esta tecnología, y en cuáles se puede abrir la mano. Con la práctica se irá viendo hasta dónde se puede llegar”, expone.

Sobre la posibilidad de que el COG pueda llegar a albergar el único equipo de protonterapia destinado a la comunidad gallega, el director-gerente del centro coruñés se muestra cauto, y subraya que esa decisión “corresponde, obviamente, a la Xunta” y, en concreto, “al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y su equipo”, que “deberán analizar varias cuestiones”. “Nosotros estamos abiertos a lo que ellos decidan, pero hay que tener en cuenta que estos equipos han de ser instalados en búnkeres especiales. Hay que habilitar una infraestructura para albergar esa tecnología”, explica el doctor Ramos, quien incide en que, “en cualquier caso, su incorporación a la sanidad pública gallega es una buenísima noticia”. “Esté donde esté, contribuirá a mejorar la equidad en el acceso a los tratamientos más punteros. Beneficiará, tanto a los profesionales, como a los pacientes, y esto último es lo más importante”, concluye.