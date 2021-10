El nuevo proyecto de ley de Formación Profesional ha sido uno de los temas más comentados durante la VII edición del Foro Alianza para la FP Dual, coorganizado por Fundación Bertelsmann y la Cámara de Comercio de España, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que ha tenido como media partner a Prensa Ibérica. El evento, realizado en formato híbrido, presencial y en línea, reunió durante cuatro jornadas a autoridades políticas, organismos y agentes sociales nacionales e internacionales, para analizar el presente y el futuro de este modelo educativo.

Los participantes en el VII Foro Alianza para la FP Dual, coincidieron en admitir que, si bien la nueva ley supondrá un espaldarazo decisivo para este modelo de formación en alza, aún queda mucho camino por recorrer. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que apoyar la formación de calidad, también desde las instituciones, es clave para salir de la actual crisis y para afrontar los nuevos retos a los que nos enfrentamos, como la transición ecológica o la digitalización. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, recordó que los fondos Europeos Next Generation son fundamentales en este camino, ya que aportan esperanza a las PYMES, agentes fundamentales del tejido económico español. La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, Clara Sanz, afirmó que era una ley necesaria para afrontar la nueva economía: “Se está produciendo una revolución de las competencias; cualquier puesto de trabajo se va a ver afectado y necesitamos que los futuros profesionales tengan un sistema que les permita formarse constantemente, porque nadie va a poder mantener su empleabilidad durante toda la vida con aquello que aprendió cuando empezó en su formación”.

"La FP Dual no es un camino corto, sino que es el principio de un camino” Clara Bassols - Directora de la Fundación Bertelsmann

La sección internacional también tuvo un lugar relevante en el foro, en una jornada en la que se analizó el funcionamiento de este modelo en países de Europa y Latinoamérica. Tal y como destacó el senior project manager de la Fundación Bertelsmann, Guillem Salvans, moderador en una de las mesas redondas de este bloque, “Aunque España aún está a años luz de muchos países como Austria, en los que la FP Dual tiene una gran tradición, sorprende ver que todos afrontamos retos comunes como la preocupación de futuros aprendices por la calidad de la formación en la empresa o la importancia de aumentar la participación de las PYMES en este sistema, así como la necesidad de mejorar la imagen que tiene este modelo educativo en la sociedad. Cabe destacar también la existencia de otras redes que promueven la FP Dual en el ámbito europeo y la importancia de una colaboración conjunta para hacer que el sistema crezca y evolucione”, aseguró.

Rompiendo estereotipos

A lo largo del foro se comentaron diferentes casos de éxito presentados por parte de empresas, centros educativos y, también, aprendices. Las experiencias positivas crecen de año en año, convirtiendo a la FP Dual en un sistema de formación cada vez más sólido y exitoso. Tal y como señaló la responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de Dualiza, Mónica Moso, este sistema cuenta casi con 92.000 estudiantes y, en los últimos 10 años, presenta un crecimiento acumulado del 45%.

En el foro se hizo también hincapié en la evolución que han hecho los profesores y tutores para transmitir a los aprendices también “soft skills” o habilidades blandas, destinadas a favorecer capacidades tan necesarias en el ámbito laboral como el trabajo en equipo o la iniciativa. Asimismo, varios ponentes recordaron que la Formación Profesional no es un camino divergente al académico, ya que los aprendices que así lo deseen pueden continuar su formación realizando estudios universitarios.

Al cierre del evento, la secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, Clara Sanz, quiso dar las gracias a los embajadores de la red “Somos FP Dual” por romper estereotipos asociados a este sistema educativo “Os agradezco que nos recordéis una y otra vez que la FP Dual no es un camino corto, sino que es el principio de un camino. Que no es una formación de segunda, que no hay profesiones categorizadas por géneros y que la FP Dual se puede hacer a cualquier edad. Vosotros sois el futuro y el futuro será lo que vosotros hagáis de él”, afirmó. Por último, Bassols emplazó a todos los asistentes al próximo Foro Alianza para la FP Dual, en el que seguro habrá datos aún mejores sobre este modelo educativo.